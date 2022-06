¿De qué manera el ejercicio reduce el estrés?

Un buen entrenamiento puede transformarte. Un día difícil en el trabajo, una discusión con un amigo, un horario caótico: cualquiera de estas dificultades puede hacer que sientas estrés y agobio. A veces la solución más sencilla es la más efectiva: el ejercicio.



El cerebro responde al ejercicio de una manera profunda y positiva. La actividad física lo reprograma a nivel bioquímico y nos ayuda a manejar el estrés de manera más efectiva. Es por eso que muchos científicos y profesionales del cuidado de la salud recomiendan el ejercicio como una herramienta para combatir el estrés crónico. Tal como usarías medicamentos, la práctica de ejercicio regular funciona como un tratamiento y un pasatiempo divertido a la vez.



Los seres humanos están diseñados para moverse. Sin embargo, más del 60 por ciento de los adultos en EE. UU. no se mueven lo suficiente, lo que podría contribuir al aumento de los niveles de estrés. La mayoría de los estadounidenses llevan un estilo de vida relativamente sedentario y, por ejemplo, muchos pasan una buena parte de su día sentados, manejando o trabajando en un escritorio. Según el American Institute of Stress, alrededor del 77 por ciento de las personas experimentan niveles de estrés tan intensos que afectan su salud física.



Por supuesto que no realizar suficiente actividad física no es la única causa de estrés. Aunque el ejercicio sí tiene un efecto poderoso en el cerebro.