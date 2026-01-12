¿El running es bueno para ti?

Cuando se trata de longevidad, correr puede ser una de las formas más efectivas de ejercicio. Un estudio ampliamente citado de 2017 publicado en Progress in Cardiovascular Diseases encontró que los corredores tienen un riesgo significativamente menor de muerte prematura y tienden a vivir unos tres años más que los no corredores.

Es probable que este beneficio esté relacionado con los efectos de correr sobre múltiples factores de riesgo de enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Correr como parte de una rutina constante mejora la salud cardiovascular, aumenta el VO₂ máximo y ayuda a reducir la frecuencia cardíaca en reposo.

No es necesario correr todos los días: un metaanálisis de 2020 publicado en el British Journal of Sports Medicine encontró que correr solo una vez por semana se asociaba con reducciones significativas en la mortalidad por todas las causas.

"La buena noticia es que puedes ver ventajas para la salud a cualquier edad cuando se trata de mejorar la longevidad a través de un ejercicio como correr", dice Neel Anand, médico, profesor de cirugía ortopédica en Cedars-Sinai. "Si quieres mantenerte saludable y vivir más tiempo, empieza a moverte".