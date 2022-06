Cinco beneficios de caminar a diario, según expertos

Jampolis señala investigaciones en las que se sugiere que caminar previene o controla la resistencia a la insulina, la prediabetes, la diabetes gestacional y la diabetes tipo 2. En un gran estudio de cohorte formado por 197 825 adultos no diabéticos, se descubrió que caminar rápidamente se asocia con tasas más bajas de diabetes tipo 2, mientras que en una revisión sistemática y un metanálisis que se publicaron en el European Journal of Epidemiological Studies, se sugirió que las mujeres que caminan antes y durante el embarazo pueden reducir el riesgo de sufrir diabetes gestacional (diabetes durante el embarazo). Además, en una investigación que se publicó en The Journals of Gerontology, se indica que las caminatas cortas después de permanecer sentado durante mucho tiempo tienen un efecto positivo en los niveles de insulina.

“Me gusta un estudio en particular en el que se muestran los beneficios adicionales para controlar el azúcar en la sangre que proporciona caminar después de las comidas, especialmente durante la cena, y se lo recomiendo a mis pacientes que sufren diabetes y prediabetes”, agrega Jampolis.