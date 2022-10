Cómo exactamente, y por qué, relajar el piso pélvico tenso durante el embarazo

¿Aún no puedes relajarte? Proulx sugiere ponerse en cuatro patas o pararse inclinada sobre una mesa para que la gravedad pueda hacer su magia. Tu barriga caerá naturalmente y, mientras respiras profundamente, ayudarás a que tu suelo pélvico se expanda y se relaje, dice Proulx.



Cualesquiera que sean los ejercicios de respiración que funcionen para ti, intenta hacerlos durante 5-10 minutos todos los días, o tan a menudo como puedas. Hazlos en cualquier momento o en momentos estratégicos, como después de un entrenamiento para ayudar a relajar el suelo pélvico (estos músculos probablemente se activaron para ayudarte a entrenar).



¿Sabes cuál es uno de los momentos favoritos de Proulx para ejercitar la respiración? Justo antes de dormir. Algunas investigaciones sugieren que la respiración profunda puede ayudar a tu sistema nervioso a salir de la reacción de lucha o huida que te hace sentir estrés o ansiedad, por lo que es probable que duermas mejor después de ejercitar. Además, si existe una causa emocional detrás de la tensión del suelo pélvico (ya sabes, la vida misma), la respiración profunda puede ayudarte con ambas cosas, para que relajes el cuerpo y la mente al mismo tiempo.



No, este no es el tipo de ejercicio con el que te lucirás en un gimnasio o en una historia de IG, pero no por ello tiene menos valor.