Ann Nwabuebo, fisioterapeuta de salud pélvica, habla sobre el suelo pélvico

Igual que muchas personas que tienen problemas con el suelo pélvico, Ann Nwabuebo, doctora en terapia física, lo padeció por años sin saberlo. No fue hasta que un terapeuta físico diagnosticó sus síntomas de dolor y frecuencia urinaria como atípicos, que se dio cuenta de que eran tratables. Con tan solo un par de sesiones, la Dra. Ann sintió alivio y orientó su carrera para convertirse en una profesional de la rehabilitación pélvica para ayudar a otros a lograr lo mismo. En este episodio, la fundadora y CEO de Body Connect Physical Therapy se une a la presentadora Jaclyn Byrer para ayudar a reducir el estigma alrededor de la disfunción del suelo pélvico, ofrecer estrategias para prevenir problemas y explicar cuándo es momento de buscar ayuda profesional. Compartiendo ejercicios para fortalecer esos músculos, permite que las personas de todos los géneros, niveles de condición física y estados de maternidad se aseguren de que un suelo pélvico disfuncional no limite su vida.