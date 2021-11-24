La ciencia de un buen sueño

Lo fundamental: la ciencia del sueño profundo
Entrenamiento
Sigue estos cinco consejos de expertos para ayudarte a descansar mejor y despertarte con una ventaja competitiva.
El sueño reparador y profundo debería constituir aproximadamente un tercio de tu vida, pero si eres como la mayoría de las personas, es probable que no duermas lo suficiente. "No solo impacta seriamente la salud en general, sino que dormir puede ayudarte a moverte mejor, tomar decisiones más inteligentes con las comidas y darte una ventaja competitiva", comenta la doctora Jennifer Martin, una profesora adjunta de medicina en la UCLA y miembro del Nike Performance Council.
Martin dice que se base en la ciencia del sueño para ayudar a pacientes, doctores y atletas a que se despierten bien descansados todos los días. Eso los ayuda a sentirse mejor, recuperarse más rápido y, a fin de cuentas, llevar vidas más saludables. Te presentamos sus cinco lineamientos fundamentales que pueden ayudarte a hacer lo mismo.
- Que sea una prioridad
Biológicamente, la mayoría de los adultos necesitan por lo menos siete horas de sueño cada noche para sentirse lo mejor posible. Para ayudarte a lograrlo, programa el sueño en tu día de la misma forma en que programarías una reunión importante o una responsabilidad familiar y no permitas que se te junten los planes.
- Sigue tu propio ritmo
No todo mundo está fresco a las 5 a. m. Y no a todos les gusta desvelarse. En vez de luchar contra tus preferencias, hónralas y estructura tu vida diaria siguiendo tu propio reloj interno. Si no eres una persona madrugadora, programa la actividad intensa o entrenamientos más importantes por la tarde.
- Sé constante
Tratar de compensar el sueño perdido durmiendo más el fin de semana puede cambiar el horario de tu reloj interno. Esto puede sentirse como jetlag el lunes por la mañana. Cuando te acuestas y te despiertas a la misma hora todos los días, te levantas más fácilmente y con más energía. Piensa en ello como una manera de hacer que tu reloj interno sea más preciso.
- Prepara el ambiente
Un cuarto apacible puede ayudarte a quedarte dormido más rápido y a tener un sueño más profundo. Mantén el tuyo en silencio, fresco y oscuro para permitir que tu cuerpo se relaje completamente. Quita todo el desorden, pantallas y todo lo relacionado con el trabajo para que tu mente pueda realmente descansar.
- No te esfuerces tanto
Si te cuesta quedarte dormido, toma un momento para centrarte antes de meterte a la cama. Siéntate en el borde de la cama, cierra los ojos y coloca tus manos sobre tu regazo suavemente. Centra tu atención en la sensación de tus pies sobre el piso y tus manos en tu regazo. Ve cómo se siente el solo sentarte en silencio. ¿Aún no lo logras? Ve a otro cuarto donde puedas leer un libro, doblar la ropa o arreglar algunos papeles, algo relajante que te distraiga del sueño. Cuando comiences a sentirte somnoliento, regresa a tu cama.