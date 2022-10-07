像職業高手一樣訓練
透過 Cristiano Ronaldo、Carli Lloyd、Julie Ertz 和其他職業足球選手為重新注入活力與保持活躍所用的運動計畫，大步超越自我。利用行動裝置前往 Nike Training Club 和 Nike Running Club，和職業高手一起向共同目標努力。
肌力
Ronaldo 訓練計畫
Cristiano Ronaldo 以過人的體格而聞名，體能持久不衰可歸功於他的核心力量。透過 NTC 的「Ronaldo 訓練計畫」系列，深入探索他的訓練過程。其中，腹肌快速高強度訓練和下半身運動計畫可塑造堅實肌力，有助於防守和進攻。
肌力
「我時時刻刻都對踢足球充滿百分之百的熱情，為未來準備就是我的動力所在。」
Cristiano Ronaldo
歐洲盃冠軍
速度跑
速度跑
挑戰代謝
Carli Lloyd 是多次奪得世界冠軍的老將。她在 NTC 中的「挑戰代謝」運動計畫有助保持體態，以利在比賽中活力滿載。這一個結合了弓箭步、深蹲和交替動作的動態組合，能有效締造疾速和輕快步伐。
與 Ellie 一起速度跑
如果你想到室外跑個步，不妨跟隨足球名人的語音指導。身為後衛的 Ellie Carpenter 是調整步調的專家，總是能在敵方進攻前就搶先行動。她在 NRC 中的「速度跑」運動計畫能徹底活動你的雙腳，讓運動時光錦上添花。
耐力
耐力
Sydney 訓練計畫
Sydney Leroux Dwyer 的致勝關鍵就在於那充滿爆發力的第一步，而持久力也是她奪標的要件。當比賽火熱進行，後衛的體力逐漸耗盡時，她仍能全速直衝球門。立即透過 NTC 的「Sydney 訓練計畫」系列，讓自己更接近勝利時刻。
「人體總有極限，但通常不是我們以為的那樣，所以我必須像訓練身體一樣訓練我的心志。」
Sydney Leroux Dwyer
世界冠軍