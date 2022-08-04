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      Nike Dunk High

      Genç Çocuk Ayakkabısı

      ₺1.999,90

      Yüksek Puanlı
      Siyah/University Red/Beyaz
      Beyaz/Summit White/Siyah

      Nike Dunk High ile 1980'lerin All Star'ı gibi hisset. Bu yüksek bilekli, klasik model, çocuklara uygun olması için özel olarak küçültülmüştür. Son derece dayanıklı tasarım ve OG renkler, pratik bir stil sağlar.

      • Gösterilen Renk: Siyah/University Red/Beyaz
      • Stil: DB2179-003

      Beden/Numara ve Kesim

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (26)

      4.7 Yıldızlar

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        62b356ff-cf6a-495d-b5a9-a10aa5954536 - 05 Ağu 2022

        I absolutely LOVE these shoes! They are just the perfect size😍 great aesthetic for the school year!

      • XanderD80289587 - 26 Tem 2022

        AMAZING SHOES!

      • V E. - 11 Ağu 2021

        I love the color way love the two different color Nike checks