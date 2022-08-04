Nike Dunk High ile 1980'lerin All Star'ı gibi hisset. Bu yüksek bilekli, klasik model, çocuklara uygun olması için özel olarak küçültülmüştür. Son derece dayanıklı tasarım ve OG renkler, pratik bir stil sağlar.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
4.7 Yıldızlar
62b356ff-cf6a-495d-b5a9-a10aa5954536 - 05 Ağu 2022
I absolutely LOVE these shoes! They are just the perfect size😍 great aesthetic for the school year!
XanderD80289587 - 26 Tem 2022
AMAZING SHOES!
V E. - 11 Ağu 2021
I love the color way love the two different color Nike checks