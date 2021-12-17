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      Nike Blazer Mid '77

      Küçük Çocuk Ayakkabısı

      ₺1.349,90

      Minik sporcun Nike Blazer Mid '77 ile sneaker stilinin kurallarını baştan yazabilir. Nostaljik stil ve rahat yapı, bu saha klasiğinin efsane bir sokak stili olarak parkenin sınırlarını aşmasını sağlar.

      • Gösterilen Renk: Beyaz/Total Orange/Siyah
      • Stil: DA4087-100

      Beden/Numara ve Kesim

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (6)

      5 Yıldızlar

      • Men’s and Woman’s Versions PLEASE!!!!

        RyanP401246952 - 17 Ara 2021

        PLEASE, make this style in Men’s/Woman’s sizes also! Love the Velcro strap at the top of the shoe! Big fan of the Blazer, Blazer Mid 77, and Blazer Mid 77 Jumbo!

      • Y E. - 30 Kas 2021

        Confortable and beautiful

      • I will buy it again!

        Guest G. - 13 Haz 2021

        Confortable, great!