Minik sporcun Nike Blazer Mid '77 ile sneaker stilinin kurallarını baştan yazabilir. Nostaljik stil ve rahat yapı, bu saha klasiğinin efsane bir sokak stili olarak parkenin sınırlarını aşmasını sağlar.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
5 Yıldızlar
RyanP401246952 - 17 Ara 2021
PLEASE, make this style in Men’s/Woman’s sizes also! Love the Velcro strap at the top of the shoe! Big fan of the Blazer, Blazer Mid 77, and Blazer Mid 77 Jumbo!
Y E. - 30 Kas 2021
Confortable and beautiful
Guest G. - 13 Haz 2021
Confortable, great!