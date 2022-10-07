Jordan Markası'nın Siyahi Topluluğuna Bağlılığı

Biz, yani Siyahi Topluluğu, Jordan Markasıyız. İradesi ve emeği, büyüklüğün ne demek olduğunu yeniden tanımlayan bir kişiden büyüğüz. Farklı nesillerin hayallerinin uçuşa geçtiği basketbol sahasından büyüğüz. Tüm zorluklardan, engellerden, mücadelelerden büyüğüz.



Adımız gibi Jordan Markası da bizden önce gelenlerin kuvvetini ve sabrını temsil ediyor. Yakından tanıdığımız irade, emek ve mükemmellik, hayallerini bir sonrakine aktaran nesillerin ürünüdür. Geçmişimiz bize karşılaştığımız engeller ve mücadeleler ne olursa olsun, daha iyi bir gelecek yaratabileceğimizi öğretiyor.



Jordan Markası, büyük hayaller kurmaya cesaret eden ve tüm engelleri aşmak için çalışan bir ailedir. İmkansızı başarmanın yabancısı değiliz. Tek başına imkansız olanın birlikte mümkün olduğunu MJ gibi biz de biliyoruz.



Biz, yani Siyahi Topluluğu, Jordan Markasıyız. Fırsat eşitliği ve herkese eşit adalet için mücadele ediyoruz.



Bu mücadele sürdükçe taahhüdümüzü eylemlerimizle göstereceğiz. Değişim isteyen seslere güç vereceğiz. Sosyal ve ekonomik adaletin sağlanması için ortaklıklar kuracağız. Müttefiklerin bizimle birlikte mücadele etmesi için onları eğitecek ve saflarımıza katacağız. Kalıcı değişimin er ya da geç geleceğine duyulan inancın birleştirdiği bir aile olacağız.



Eylem sözden üstündür. Hayaller yazgıdan üstündür. Topluluk her şeyden üstündür.