Jordan Markası'nın Siyahi Topluluğuna Bağlılığı

İlk yatırımlarımız, Siyahi seçmenlere yapılan baskılarla mücadele ederek Siyahi Topluluğuna sosyal ve siyasi güç kazandırmaya odaklanıyor.



Ülke düzeyinde, NAACP Legal Defense and Educational Fund (LDF) ve Formerly Incarcerated & Convicted People and Families Movement (FICPFM) kuruluşlarına 1'er milyon dolar, ülke genelindeki çalışmalarını desteklemek için Black Voters Matter kuruluşuna ise 500.000 dolar bağış yapıyoruz.



Bundan sonraki adımlarımız, hem ulusal hem de yerel kuruluşlar genelinde; sosyal adalet, ekonomik adalet, eğitim ve farkındalık için önceliğimiz olan üç alanda yatırım planlarımızı sürdürmek olacak.