Jordan Markası'nın Wings Programları

AMACIMIZ, GENÇLİĞİN DAHA İYİ BİR GELECEK
İNŞA ETMESİNE YARDIMCI OLACAK İLHAM KAYNAKLARI
VE ERİŞİM İMKANLARI OLUŞTURMAKTIR.
Herkesin eşit şartlara sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Eğitim ve erişim imkanlarının çeşitliliği, kapsayıcılığı ve eşitliği destekleme gücüne sahip olduğunu düşünüyoruz.
Jordan Markası sadece giydiklerinden veya oyun stilinden ibaret değildir. Kendi sesine sahip olmanı, kendi stilini bulmanı ve hem saha içinde hem de saha dışında dünyayı değiştirmeni sağlayan öz güvendir. Michael Jordan'ın mirasından aldığımız güçle dünyaya mükemmele ulaşması için ilham veriyoruz.
JORDAN BURS PROGRAMI
WINGS 2024 SINIFI
Markanın temel ilkeleri arasında, gençliğe yatırım yaparak topluluklarımızı güçlendirmek bulunuyor. Michael Jordan'ın anne babası, ona eğitimin değerini öğretti. Jordan Wings programlarımız da dünyanın her yerindeki gençlerin eşit şartlara sahip olmasını sağlayabilecek fırsatlara erişim imkanı sunuyor.
Jumpman topluluğu Chicago parklarında, Pekin sokaklarında, New York sahalarında ve Paris liselerinde boy gösterip gençler için fark yaratıyor. 2016 yılında bu topluluğa verdiğimiz desteği gözden geçirip tek bir hedefe odaklandık: Onları alıkoyan engelleri yıkıp uçmalarına yardımcı olmak.
AMACIMIZ, GENÇLİĞİN DAHA İYİ BİR GELECEK İNŞA ETMESİNE YARDIMCI OLACAK İLHAM KAYNAKLARI VE ERİŞİM İMKANLARI OLUŞTURMAKTIR.
Herkesin eşit şartlara sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Eğitim ve erişim imkanlarının çeşitliliği, kapsayıcılığı ve eşitliği destekleme gücüne sahip olduğunu düşünüyoruz.
Jordan Markası sadece giydiklerinden veya oyun stilinden ibaret değildir. Kendi sesine sahip olmanı, kendi stilini bulmanı ve hem saha içinde hem de saha dışında dünyayı değiştirmeni sağlayan öz güvendir. Michael Jordan'ın mirasından aldığımız güçle dünyaya mükemmele ulaşması için ilham veriyoruz.
JORDAN BURS PROGRAMI
Markanın temel ilkeleri arasında, gençliğe yatırım yaparak topluluklarımızı güçlendirmek bulunuyor. Michael Jordan'ın anne babası, ona eğitimin değerini öğretti. Jordan Wings programlarımız da dünyanın her yerindeki gençlerin eşit şartlara sahip olmasını sağlayabilecek fırsatlara erişim imkanı sunuyor.
Jumpman topluluğu Chicago parklarında, Pekin sokaklarında, New York sahalarında ve Paris liselerinde boy gösterip gençler için fark yaratıyor. 2016 yılında bu topluluğa verdiğimiz desteği gözden geçirip tek bir hedefe odaklandık: Onları alıkoyan engelleri yıkıp uçmalarına yardımcı olmak.
İŞ ORTAKLARIMIZ
Bugün Jordan Brand Wings, dünya genelinde 30'dan fazla iş ortağıyla birlikte çalışarak yoksul gençlere eğitim ve rehberlik erişimi sunuyor.
İŞ ORTAKLARIMIZ
Bugün Jordan Brand Wings, dünya genelinde 30'dan fazla iş ortağıyla birlikte çalışarak yoksul gençlere eğitim ve rehberlik erişimi sunuyor.
JORDAN TASARIM PROGRAMI
JORDAN TASARIM PROGRAMI
Tasarım Programı tasarım okuluna gitmeyi, kendi markasını kurmayı ya da sosyal değişim sağlayacak ürünler oluşturmayı hayal eden, yaratıcı tutku ve isteklere sahip kişileri hedef alır. Program dahilinde tasarımcılar ve ürün geliştirme ekipleriyle görüşmeler yapılır. Ayrıca öğrencilerin portföy oluşturmasına yardımcı olup yaratıcı endüstriler ve eğitim için onlara rehberlik eden iş ortaklarını destekliyoruz.
JORDAN TASARIM PROGRAMI
Tasarım Programı tasarım okuluna gitmeyi, kendi markasını kurmayı ya da sosyal değişim sağlayacak ürünler oluşturmayı hayal eden, yaratıcı tutku ve isteklere sahip kişileri hedef alır. Program dahilinde tasarımcılar ve ürün geliştirme ekipleriyle görüşmeler yapılır. Ayrıca öğrencilerin portföy oluşturmasına yardımcı olup yaratıcı endüstriler ve eğitim için onlara rehberlik eden iş ortaklarını destekliyoruz.
BEYOND BASKETBALL
BEYOND BASKETBALL
Basketbol kültürlerini bir araya getiren Beyond Basketball, öğrencilerin içindeki tutkuyu canlandırmayı amaçlar. Bu deneyim, sporu başlangıç noktası olarak kullanarak diğer yaratıcı yeteneklere kapı açar ve yaşam becerilerini öğretir.
BEYOND BASKETBALL
Basketbol kültürlerini bir araya getiren Beyond Basketball, öğrencilerin içindeki tutkuyu canlandırmayı amaçlar. Bu deneyim, sporu başlangıç noktası olarak kullanarak diğer yaratıcı yeteneklere kapı açar ve yaşam becerilerini öğretir.
TOPLULUK KATILIMI
KOLEJLER VE ÜNİVERSİTELER
Bursiyerlerimizin okuduğu okulların listesini gör.
TOPLULUK KATILIMI
KOLEJLER VE ÜNİVERSİTELER
Bursiyerlerimizin okuduğu okulların listesini gör.