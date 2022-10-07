Jordan Ailesi

JORDAN AİLESİ

Jordan ailemizin üyeleri, topluluklarında pozitif değişim yaratmak için çalışmaya devam ediyor. Davalarını aşağıda gör.

Jordan Ailesi

JORDAN AİLESİ

Jordan ailemizin üyeleri, topluluklarında pozitif değişim yaratmak için çalışmaya devam ediyor. Davalarını aşağıda gör.

Topluluk Katılımı

Jordan Ailesi

JORDAN BRAND WINGS

Gençliğin daha iyi bir gelecek inşa etmesine yardımcı oluyor.

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Jordan Ailesi

SİYAHİ TOPLULUĞUNUN TAAHHÜDÜ

Taahhüdümüzü Keşfet

Topluluk Katılımı

Jordan Ailesi

JORDAN BRAND WINGS

Gençliğin daha iyi bir gelecek inşa etmesine yardımcı oluyor.

Daha Fazla Bilgi Edin
Jordan Ailesi

SİYAHİ TOPLULUĞUNUN TAAHHÜDÜ

Taahhüdümüzü Keşfet