Nike'tan Yüksek Etkili Spor Sütyenlerinin Sunduğu Ekstra Desteği Keşfet
Aralıksız konfor sağlayan Nike spor sütyenleri sayesinde, ekstra destek gerektiren hareketler yaptığın sırada, durmadan sütyenini düzeltmek yerine hareketlerine odaklan. Yarışçı sırtı veya bantlı sırt gibi şık tasarımların farklı renk ve modellerini keşfet. Daha az desteğe ihtiyaç duyan sporculardan biriysen, Nike'tan orta ve hafif etkili spor sütyenlerine göz at. Sen hareketlerini yaparken, konforlu ve kuru kalmanı sağlayan diğer tüm Dri-FIT modellerini satın al.