Yüksek performanslı Air hikayesi sürüyor. LeBron 17, türünün ilk örneği olan topuktaki Max Air'i ayak tarağındaki iki Zoom Air bölmesiyle birleştirerek rahatlık ve hızlı tepki kabiliyeti sunar. LeBron 17 aynı zamanda üstün hareket kabiliyeti ve esneklik için yenilikçi, olağanüstü hafif Knitposite üst kısma sahiptir.
LeBron 17'yi Tasarlama
LeBron 17 için LeBron James, Nike tasarımcısı Jason Petrie ve ekibine "korkmadan güç üreten" bir ürün geliştirme konusunda meydan okudu. Bu direktif, Petrie'nin LeBron'u korumak için Air kullanan ve aynı zamanda hızı bir üst düzeye taşıyan bir ayakkabı tasarlamasını sağladı.
Form İşlevle Buluşuyor
Bir basketbol ayakkabısında bulunan en büyük Max Air topuk birimi, destek veya rahatlıktan ödün vermeden eşi benzeri görülmemiş yastıklama sağlar.
Anı Yakala
Ayak tarağındaki iki adet 15 mm'lik maksimum hacimli Zoom Air bölmesi, üst düzey hızlı tepki kabiliyeti sunarak top sürerken olağanüstü hamlelere ve yıldırım hızında hareketlere olanak tanır.
Esnek Koruma
Flyknit'in uyumlu yapısını Foamposite'in koruma hissiyle birleştiren yeni Knitposite yapı, ayağı çorap gibi saran hafif üst kısma ve korkusuz bir oyun için önemli alanlarda sert dış katmana sahiptir.
Resimlerle LeBron ve Air'in Geçmişi
LeBron'un adını taşıyan ilk ayakkabıdan beri Air, LeBron'un sürekli gelişen oyun stiline ayak uydurdu. Yukarıda LeBron serisinin gelişimini ayrıntılı olarak görebilir ve muhteşem kariyerinin dönüm noktalarını hatırlayabilirsin.