Kyrie 5

Oyununa Seviye Atlat

Kyrie Irving, sahada son derece hızlı ve durdurulamaz bir güçtür. Kyrie 5, olağanüstü enerji kazanımı sunan yeni Nike Air Zoom Turbo yastıklamayla rakipleri şaşırtması için tasarlandı.

Kyrie 5

Çok Yönlü Tepki

Nike Air Zoom Turbo, geniş ayak tarağı yastıklaması sunan yeni bir basketbol teknolojisidir. Her çok yönlü hareketle döner ve olağanüstü enerji kazanımı sunar.

Ayağı Sabitleyen, Nefes Alabilen ve Destek Sunan Yapı

Özel olarak geliştirilen file üst kısım nefes alabilir, esnek ve destekleyicidir. Sinekkapan bitkisinden ilham alan yüzeyler, bağcıkları bağladığında ayağının orta kısmını sararak sabitler.

Kavisli Tutuş

Yan kısımları saran kavisli dış taban, hızını korurken her set ve adımda olağanüstü tutuş sunar.

Tasarımın Arka Planı

Kyrie 5

Kyrie Irving ve Nike ayakkabı tasarımcısı Ben Nethongkome, ultra hızlı Kyrie 5 modelinin tasarımı üzerine konuşmak için bir araya geldi. Birlikte çalışmaya başladıklarından beri arkadaş olan Kyrie ve Ben, her ayrıntının süper yıldızın benzersiz becerilerini nasıl tamamladığını açıklıyor. 5'in yenilikçi özellikleri arasında çığır açan yeni Air Zoom Turbo, sinekkapan bitkisinden ilham alan yüzey ve yuvarlatılmış dış taban tutuş bölmesi bulunuyor.