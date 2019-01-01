Kyrie 5
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Kyrie Irving, sahada son derece hızlı ve durdurulamaz bir güçtür. Kyrie 5, olağanüstü enerji kazanımı sunan yeni Nike Air Zoom Turbo yastıklamayla rakipleri şaşırtması için tasarlandı.
Çok Yönlü Tepki
Nike Air Zoom Turbo, geniş ayak tarağı yastıklaması sunan yeni bir basketbol teknolojisidir. Her çok yönlü hareketle döner ve olağanüstü enerji kazanımı sunar.
Ayağı Sabitleyen, Nefes Alabilen ve Destek Sunan Yapı
Özel olarak geliştirilen file üst kısım nefes alabilir, esnek ve destekleyicidir. Sinekkapan bitkisinden ilham alan yüzeyler, bağcıkları bağladığında ayağının orta kısmını sararak sabitler.
Kavisli Tutuş
Yan kısımları saran kavisli dış taban, hızını korurken her set ve adımda olağanüstü tutuş sunar.
Tasarımın Arka Planı
Kyrie 5
Kyrie Irving ve Nike ayakkabı tasarımcısı Ben Nethongkome, ultra hızlı Kyrie 5 modelinin tasarımı üzerine konuşmak için bir araya geldi. Birlikte çalışmaya başladıklarından beri arkadaş olan Kyrie ve Ben, her ayrıntının süper yıldızın benzersiz becerilerini nasıl tamamladığını açıklıyor. 5'in yenilikçi özellikleri arasında çığır açan yeni Air Zoom Turbo, sinekkapan bitkisinden ilham alan yüzey ve yuvarlatılmış dış taban tutuş bölmesi bulunuyor.