LeBron 16
En Güçlüler İçin
Dinamik, hızlı ve güçlü olması için tasarlanan LeBron 16, Kralı mükemmel bir şekilde temsil ediyor.
Battleknit 2.0
Özel olarak LeBron için geliştirilen Battleknit 2.0, basketbol ayakkabılarında kullandığımız en güçlü örgü. Agresif ve çok yönlü bir oyun stili için çevik, esnek, güçlü ve ayağı sabitleyen bir yapı sunuyor.
Max Air, Zoom Air ile Buluşuyor
LeBron 16 modelinin yenilenen dış tabanı, tam boy Max Air bölmesinin rahatlığını ve yastıklamasını sunuyor. Bölmeye gömülü Zoom Air birimleri ise esneklik ve hızlı tepki kabiliyeti kazandırmanın yanı sıra, ayağa uyum sağlayarak doğal hareket kabiliyeti sağlıyor.
Kişiselleştirilebilir Uyum
Kişiselleştirilebilir uyum sunan, esnek ve ayağı sararak sabitleyen LeBron 16, kolayca giyip çıkarman için ayarlanabilir dil kısmına sahip.
Tasarımın Arka Planı
LeBron 16
"LeBron 16 o kadar hafif ki ilk giydiğinde ayağından çıkacakmış gibi hissedebilirsin." diyor LeBron James. "Ama çok kısa bir süre sonra ayağının sabitlendiğini fark ediyorsun. Battleknit 2.0 teknolojisi rahat bir şekilde koşmana, zıplamana, durmana ve istediğin yönde hareket etmene olanak tanıyor. Gerçekten benzersiz."
LeBron 16 modelinin tasarımcısı Jason Petrie ise Battleknit 2.0 yeniliği hakkında şunları söylüyor: "16 modeli 15'ten daha esnek. Battleknit 2.0 teknolojisine sahip üst kısım ise çok sağlam ipliklerden üretildi. Öyle ki basketbolda şimdiye kadar kullandığımız en güçlü örgü. Bu teknoloji LeBron'un hızlı, doğal hareketler yapmasına olanak tanırken koruma sistemi, ayağını LeBron 15 ve önceki tüm ayakkabılardan daha iyi sabitliyor."