LeBron 15
Asla Yıkılmayanlar İçin
Yepyeni BattleKnit malzemesi ve güçlü yastıklama kombinasyonu, olağanüstü yetenekli oyuncuların ihtiyaçlarını karşılıyor.
BattleKnit
Yeni BattleKnit (LeBron için özel olarak tasarlanan bir Flyknit malzemesi çeşidi) esnek, destekleyici, ultra hafif ve ayağı sabitleyen bir yapı sunar.
Çorap Benzeri Uyum
Tam boy iç kısım ayağı çorap gibi sıkıca sarar. Bilek kısmı ise son derece esnek yapısıyla ayak bileğini destekler. Aynı zamanda, ayakkabıyı kolayca giyip çıkarmanı sağlar
Zoom ve Max Bir Arada
Bu model, Nike Zoom Air ve Max Air'in bir arada kullanıldığı ilk basketbol ayakkabısıdır. Bu kombinasyon, güçlü oyuncular için sert inişleri yumuşatmaya yardımcı olarak hızlı hareket etmelerini sağlar.
Tasarımın Arka Planı
LeBron 15
Nike tasarımcısı Jason Petrie on yıldan uzun zamandır LeBron James ile birlikte çalışıyor. İkilinin neredeyse telepatik bir bağı var. LeBron'un on beşinci ayakkabısının konseptini oluşturma zamanı geldiğinde tasarımın agresif, şık, modern fakat bir yandan da klasik olmasını istediler. Nerede riske girmeyeceklerine ve nerede sınırları zorlayacaklarına karar verdiler. Petrie burada LeBron 15 tasarımındaki küçük farklardan bahsediyor.
LeBron İçin Tasarlanan Örgü
Petrie ve ekibi LeBron'a Flyknit'in ilk modellerinden birini gösterdiğinde LeBron çok beğendi. Fakat 118 kiloluk oyuncu bu yapının kendisine dayanacağından emin değildi. Daha güçlü bir malzemeye ihtiyacı vardı. Bu yüzden Nike'ın Örgü Yeniliği ekibi malzemeyi tamamen farklı bir şekilde örme çalışmalarına başladı. Ekip LeBron'un ayağının sabitlendiğini hissederken özgürce hareket edebilmesini ve gerektiğinde tepki verebilmesini istiyordu. BattleKnit işte böyle doğdu. Petrie, "Koruma, esneklik ve performans özelliklerini ayakkabının tüm alanları için istediğimiz gibi geliştirebildik." diyor. "Hepsi bir arada."
Yastıklamaların Çarpışması
LeBron 15'te LeBron gibi olağanüstü oyunculara güç veren, Max Air ve Nike Zoom Air'in kombinasyonundan oluşan yepyeni bir yastıklama sistemi de bulunuyor. Petrie, "LeBron Max Air'e bayılıyor." diyor. Bu kombinasyon sayesinde LeBron hızını kesmeden koşup zıplayabilecek, yere indiğinde çarpma etkisi emilecek ve başka bir yönde depara kalkabilecek. Üstelik bu sistem her adımda ona itiş gücü verecek. Petrie, "Zoom Air'den beklediğin tüm özellikleri Max Air'in rahatlığıyla birlikte sunuyor." diyor.