LeBron 13

Engel Tanımayan Olağanüstü Performans

LeBron 13 hiç olmadığı kadar hafif, ince ve olağanüstü.

LeBron 13

LeBron James'in ayakkabısı, güçlü oyun stiline dayanıklı olmalıdır. Yani ultra hızlı tepki veren yastıklama, ayağı sabitleyen destekleyici yapı ve oyunun sertliğine karşı koruma sunmalıdır.

Esnek Destek

Nefes alabilen fileden üretilen tek parça iç kısım; çorabı andıran rahatlık, esneklik ve ayağı sabitlemek için gerekli olan bölgesel desteği sunar.

Bölgesel Koruma

Burun, orta kısım ve bilekteki Hyperposite malzeme, LeBron'un en çok ihtiyaç duyduğu noktalarda bölgesel koruma sağlar.

Hızlı Tepki Veren Yastıklama

Dört adet düşük profilli Nike Zoom Air birimi, LeBron'un her hareketine güç katmak için olağanüstü hızlı tepki veren yastıklama sunar.

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Oyunumu her açıdan daha iyiye götürmeye çalışırım ve ayakkabılarımdan da aynısını beklerim.

LeBron James

Tasarımın Arka Planı

Daha Hafif ve Daha İnce; Tıpkı LeBron Gibi

LeBron, adını taşıyan yeni ayakkabının 12'de uygulanan fazlalıklardan kurtulma yaklaşımını sürdürmesini istiyordu. Kendisi de son sezon dışı dönemde diyetini ve antrenman rejimini değiştirerek aynısını yapmış, bu sayede kuvvetini kaybetmeden kilo vermeyi başarmıştı. Daha hafif LeBron 13, 82 maçlık zorlu sezonun ardından en önemli anda bacaklara güç veriyor.

Kendi Stili

Çoğu insan için 13 uğursuz sayıdır. Fakat LeBron, uğura asla bel bağlamadı. Ohio, Akron'dan gelip basketbolun zirvesine çıkmasında her zaman yaptığı sıkı çalışmaların ve sabrının payı oldu. Arka kısımda bulunan üzeri çizilmiş "XIII" sayısı ve dış tabandaki "Akronite" kelimesi gibi LeBron'un yolculuğuna saygı duruşunda bulunan tasarım ayrıntıları, köklerini unutmaman ve kendi kaderini çizmen gerektiğini zarif bir şekilde hatırlatıyor.