LeBron 13
Engel Tanımayan Olağanüstü Performans
LeBron 13 hiç olmadığı kadar hafif, ince ve olağanüstü.
LeBron 13
LeBron James'in ayakkabısı, güçlü oyun stiline dayanıklı olmalıdır. Yani ultra hızlı tepki veren yastıklama, ayağı sabitleyen destekleyici yapı ve oyunun sertliğine karşı koruma sunmalıdır.
Esnek Destek
Nefes alabilen fileden üretilen tek parça iç kısım; çorabı andıran rahatlık, esneklik ve ayağı sabitlemek için gerekli olan bölgesel desteği sunar.
Bölgesel Koruma
Burun, orta kısım ve bilekteki Hyperposite malzeme, LeBron'un en çok ihtiyaç duyduğu noktalarda bölgesel koruma sağlar.
Hızlı Tepki Veren Yastıklama
Dört adet düşük profilli Nike Zoom Air birimi, LeBron'un her hareketine güç katmak için olağanüstü hızlı tepki veren yastıklama sunar.
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Oyunumu her açıdan daha iyiye götürmeye çalışırım ve ayakkabılarımdan da aynısını beklerim.
LeBron James
Tasarımın Arka Planı
Daha Hafif ve Daha İnce; Tıpkı LeBron Gibi
LeBron, adını taşıyan yeni ayakkabının 12'de uygulanan fazlalıklardan kurtulma yaklaşımını sürdürmesini istiyordu. Kendisi de son sezon dışı dönemde diyetini ve antrenman rejimini değiştirerek aynısını yapmış, bu sayede kuvvetini kaybetmeden kilo vermeyi başarmıştı. Daha hafif LeBron 13, 82 maçlık zorlu sezonun ardından en önemli anda bacaklara güç veriyor.
Kendi Stili
Çoğu insan için 13 uğursuz sayıdır. Fakat LeBron, uğura asla bel bağlamadı. Ohio, Akron'dan gelip basketbolun zirvesine çıkmasında her zaman yaptığı sıkı çalışmaların ve sabrının payı oldu. Arka kısımda bulunan üzeri çizilmiş "XIII" sayısı ve dış tabandaki "Akronite" kelimesi gibi LeBron'un yolculuğuna saygı duruşunda bulunan tasarım ayrıntıları, köklerini unutmaman ve kendi kaderini çizmen gerektiğini zarif bir şekilde hatırlatıyor.