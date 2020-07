Vegan Beslenme Koşucular İçin Sürdürülebilir midir?

Çoğu sporcu ne yediğine çok dikkat eder. Çünkü yanlış yiyecekler antrenman sırasında gastrik sorunlara yol açabilir. Doğru yiyecekler ise kişisel rekorlar kırmayı kolaylaştırıp güç toplamayı hızlandırabilir. Bitkilerin kasları onaran proteinleri sağlayıp sağlamadığına ve et içermeyen bir diyetin belirli egzersiz türlerine uygun olup olmadığına ilişkin pek çok fikir bulunuyor. Journal of the International Society of Sports Nutrition'da yayınlanan bir çalışma ise önemli bir bulguya işaret ediyor: Vegan diyetin performans üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yok.