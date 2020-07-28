Vegan Beslenme Koşucular İçin Sürdürülebilir midir?

Alman araştırmacılar, çalışma için 76 erkek ve kadın amatör koşucu seçti. Koşucuların bazıları omnivor (hem bitki hem hayvan bazlı yiyecekler yiyorlar), bazıları lakto ovo vejetaryen (bitki bazlı yiyeceklerin yanı sıra yumurta ve süt ürünleri tüketiyorlar ancak et ve balık yemiyorlar), bazılarıysa vegandı (hayvansal kaynaklı hiçbir gıdayı tüketmiyorlar). Denekler, ne kadar uzun süre antrenman yapabileceklerinin ölçütü olan maksimum güç üretimlerinin değerlendirilmesi için kondisyon bisikletinde kademeli bir egzersiz testine girdi. Efor açısından 10 üzerinden 1 veya 2'ye karşılık gelen 50 watt dirençte 6 dakikalık ısınma çalışmasının ardından, direnç her dakika 16,7 watt artırıldı ve bu işlem, denek pedal çeviremeyinceye kadar tekrarlandı.



Hangi grubun performansı daha yüksek çıktı? Deneklerin hepsi, yaklaşık 20 dakika sonra tükenme seviyesine ulaştı. Araştırmacılar, sürdürülebilen efor açısından omnivorlar, lakto ovo vejetaryenler ve veganlar arasında hiçbir fark olmadığını tespit etti.



Almanya Leibniz Hannover Üniversitesi Gıda Bilimi ve İnsan Beslenmesi Enstitüsünde post doktora araştırması yapan çalışma yazarlarından Josefine Nebl, "Yeterli enerji ve besin maddesi alımı garanti edildiğinde, amatör koşucuların egzersiz kapasitesinin diyet türüyle ilgisinin olmadığını gördük." diyor.