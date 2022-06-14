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Son güncellenme tarihi: April 16, 2021

Tasarımın Arka Planı

Crater Impact

Crater Impact: Tasarımın Arka Planı

Hem Çevre Dostu Hem Güzel.

Nike olarak daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için çöplerden çevre dostu ayakkabılar üretiyoruz. Crater Impact de bu yolculuğun bir parçası. Geri dönüşüme verdiğimiz önemin ürünü olan Crater Impact, görüntüsünün aksine çöplerden, geri dönüştürülmüş atıklardan ve çevre üzerindeki etkisi daha az olan malzemelerden üretildi. Tasarım ekibimiz, atıkların ağırlığını titizlikle ölçüp plastik şişeler, köpükler ve kıyılmış malzemeler kullanarak ağırlığının en az %25'i oranında geri dönüştürülmüş malzeme içeren, şık ve çevre dostu bir ayakkabı oluşturdu.

Crater Impact: Tasarımın Arka Planı

Daha Az Malzeme

Amacımız, geleneksel yöntemlerden daha az atığın kullanıldığı tasarım tercihleri yaparak geri dönüştürülmüş malzemelere yeni bir ışık tutmaktı. Kendi üzerine katlanan ağı seçip bağcık ilmeklerini dikişlerle oluşturarak, bağcık deliklerini ve desen kıvrımlarını keserek oluşturma ihtiyacını azalttık (bu yöntemde genellikle daha çok malzeme kullanılır). Verimli yüzeyler ve işlenmiş Swoosh da malzeme miktarını azaltmamızı sağladı. Üstelik bu ayakkabının çöplerden üretildiğini anlamana imkan yok.

"Kullandığımız geri dönüştürülmüş malzemelere baktığında, onların geri dönüştürülmüş atıklardan elde edildiğini anlayamazsın."

– Francesca Capone Jones, Tasarım Direktörü

Crater Impact: Tasarımın Arka Planı

Çok Etkili Yumuşak Yapı

Ayakkabının adında "Impact" kelimesinin olması boşuna değil. Tasarımı, iz bırakması için geliştirildi. Görsel açıdan çok etkileyici olan bu ayakkabı, geri dönüştürülmüş öğelerini fark ettirmeden sergilemesi ve yadsınamaz şıklığını vurgulaması için dikkatlice tasarlandı. Dayanıklı topuğu, krater oluşturacak kadar güçlü bir kayadan üretilmiş gibi görünmesine rağmen köpük olduğu için çok yastıklamalı bir deneyim sunuyor.

Ama hepsinden önemlisi, tasarımcılarımız ayakkabının daha çevre dostu ve yumuşak olmasına çok dikkat etti. Çünkü daha azıyla daha fazlasını başarabileceğimizi biliyoruz. Bu ayakkabı, estetik açıdan çok güzel dururken çevreyi de düşünüyor.

"Abartılı değil ve daha pratik. Yeniliği de bundan geliyor."

– Brenton Wehrmeyer, Tasarımcı

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