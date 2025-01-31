  1. Tenis
    2. /
  2. Ayakkabılar

Tenis Ayakkabılar

Sert Kort
Cinsiyet 
(0)
Erkek
Kadın
Çocuk 
(0)
Erkek Çocuk
Kız Çocuk
Çocuk Yaş 
(0)
Fiyata Göre İncele 
(0)
İndirimler ve Fırsatlar 
(0)
Seri Sonu
Renk 
(0)
Siyah
Kırmızı
Beyaz
Sarı
Zemin 
(0)
Sert Kort
Ayakkabı Yüksekliği 
(0)
Spor 
(1)
Tenis
Nike Vapor 12
undefined undefined
Yeni Satışa Sunuldu
Nike Vapor 12
Sert Kort Kadın Tenis Ayakkabısı
₺7.199,90
Nike Vapor Pro 3
undefined undefined
Nike Vapor Pro 3
Sert Kort Kadın Tenis Ayakkabısı
₺5.799,90
NikeCourt Air Zoom Vapor 11
undefined undefined
NikeCourt Air Zoom Vapor 11
Erkek Toprak Kort Tenis Ayakkabısı
NikeCourt Vapor Pro 2 Magnolia
undefined undefined
NikeCourt Vapor Pro 2 Magnolia
Sert Kort Erkek Tenis Ayakkabısı
NikeCourt Lite 4
undefined undefined
NikeCourt Lite 4
Toprak Kort Erkek Tenis Ayakkabısı
₺3.399,90
NikeCourt Air Zoom Vapor Pro 2
undefined undefined
NikeCourt Air Zoom Vapor Pro 2
Sert Kort Erkek Tenis Ayakkabısı
Nike Vapor Pro 3 Premium
undefined undefined
Nike Vapor Pro 3 Premium
Sert Kort Kadın Tenis Ayakkabısı
₺6.299,90
Nike Vapor Lite 3
undefined undefined
Nike Vapor Lite 3
Sert Kort Kadın Tenis Ayakkabısı
₺3.799,90
Nike GP Challenge Pro
undefined undefined
Nike GP Challenge Pro
Sert Kort Kadın Tenis Ayakkabısı
₺4.899,90
Nike GP Challenge Pro
undefined undefined
Nike GP Challenge Pro
Sert Kort Erkek Tenis Ayakkabısı
Nike Zoom GP Challenge 1
undefined undefined
Nike Zoom GP Challenge 1
Sert Kort Kadın Tenis Ayakkabısı
₺6.699,90
Nike Zoom GP Challenge 1
undefined undefined
Nike Zoom GP Challenge 1
Sert Kort Erkek Tenis Ayakkabısı
Nike Vapor Pro 3
undefined undefined
Nike Vapor Pro 3
Toprak Kort Kadın Tenis Ayakkabısı
₺5.799,90
NikeCourt Lite 4
undefined undefined
NikeCourt Lite 4
Erkek Tenis Ayakkabısı
Nike Vapor Lite 3
undefined undefined
Nike Vapor Lite 3
Toprak Kort Kadın Tenis Ayakkabısı
₺3.799,90
NikeCourt Lite 4 Heritage
undefined undefined
NikeCourt Lite 4 Heritage
Sert Kort Erkek Tenis Ayakkabısı
NikeCourt Vapor Lite 2
undefined undefined
NikeCourt Vapor Lite 2
Sert Kort Erkek Tenis Ayakkabısı
NikeCourt Vapor Pro 2 Heritage
undefined undefined
NikeCourt Vapor Pro 2 Heritage
Sert Kort Erkek Tenis Ayakkabısı
NikeCourt Air Zoom Vapor Pro 2
undefined undefined
NikeCourt Air Zoom Vapor Pro 2
Erkek Toprak Kort Tenis Ayakkabısı
NikeCourt Vapor Lite 2
undefined undefined
NikeCourt Vapor Lite 2
Kadın Toprak Kort Tenis Ayakkabısı
Nike Vapor Pro 3
undefined undefined
Yeni Satışa Sunuldu
Nike Vapor Pro 3
Sert Kort Erkek Tenis Ayakkabısı
₺5.799,90
Nike Vapor Lite 3
undefined undefined
Yeni Satışa Sunuldu
Nike Vapor Lite 3
Sert Kort Erkek Tenis Ayakkabısı
₺3.799,90
Nike Vapor 12
undefined undefined
Yeni Satışa Sunuldu
Nike Vapor 12
Sert Kort Erkek Tenis Ayakkabısı
₺7.199,90
Nike Crosscourt
undefined undefined
Nike Crosscourt
Küçük/Genç Çocuk Ayakkabısı
₺3.599,90

Kort ve Kort Dışı İçin Tenis Ayakkabıları

Ayaklarının hızını koruması için tasarlanmış Nike tenis ayakkabılarıyla kortta ve kort dışında mükemmel bir stile sahip ol. Bazı ayakkabılarda bulunan Zoom Air teknolojisi, gözünü toptan ayırmadan hızlı hareketler yapabilmen için hızlı tepki veren yastıklama sağlar. Toprak, halı, sert kort ve salon gibi farklı kort zeminleri için özel olarak geliştirilmiş tenis ayakkabılarıyla oynadığın korta uygun tutuşa ve ayağı sabitleyen yapıya sahip ol. Aradığın dayanıklı ve dinamik, yumuşak ve destekleyici ya da hafif ve hızlı ayakkabıyı Nike Zoom ve Classic gibi Nike ayakkabılarının arasında bulabilirsin.

Tenis üstleri, polo üstler ve eteklerle rakibinin karşısında sana avantaj kazandıracak eksiksiz kort stilini oluştur. Hızlı ve kolay giyilen tüm erkek, kadın ve çocuk eşofmanlarını incele. Erkekler ve kadınlar için çok çeşitli tasarımları ve renkleri bulunan Nike tenis ayakkabıları her türlü stile uyar. Nike By You ile sana özel tenis ayakkabılarını tasarlayarak yaratıcılığını konuştur.