Kort ve Kort Dışı İçin Tenis Ayakkabıları
Ayaklarının hızını koruması için tasarlanmış Nike tenis ayakkabılarıyla kortta ve kort dışında mükemmel bir stile sahip ol. Bazı ayakkabılarda bulunan Zoom Air teknolojisi, gözünü toptan ayırmadan hızlı hareketler yapabilmen için hızlı tepki veren yastıklama sağlar. Toprak, halı, sert kort ve salon gibi farklı kort zeminleri için özel olarak geliştirilmiş tenis ayakkabılarıyla oynadığın korta uygun tutuşa ve ayağı sabitleyen yapıya sahip ol. Aradığın dayanıklı ve dinamik, yumuşak ve destekleyici ya da hafif ve hızlı ayakkabıyı Nike Zoom ve Classic gibi Nike ayakkabılarının arasında bulabilirsin.
Tenis üstleri, polo üstler ve eteklerle rakibinin karşısında sana avantaj kazandıracak eksiksiz kort stilini oluştur. Hızlı ve kolay giyilen tüm erkek, kadın ve çocuk eşofmanlarını incele. Erkekler ve kadınlar için çok çeşitli tasarımları ve renkleri bulunan Nike tenis ayakkabıları her türlü stile uyar. Nike By You ile sana özel tenis ayakkabılarını tasarlayarak yaratıcılığını konuştur.