Portreler: Derick Narine ile aile, kriket ve topluluk 

Derick Narine, kriket sopasını kaldırabildiği andan itibaren krikete hep ilgi duydu. Ergenliğinde ülkesi Guyana'yı temsil ediyordu. Lise başında New York'a taşındıktan sonra takımını ilk kriket şampiyonluğuna taşıdı. Ancak Derick'in kriketle kurduğu bağın tek nedeni başarıları değil. Ailesinde sayısız kriketçi bulunan Derick, kriket sopasını eline aldığı zaman nesiller boyu kriket oynayan atalarıyla bağ kurduğunu hissediyor.



Queens Jamaica'da bulunan Baisley Pond Park Kriket Sahası'nda Derick, bize New York ve Guyana'da kriket oynamanın kültürel farklarından ve kriketin her şeye rağmen insanları bir araya getirmeyi nasıl başardığından bahsetti.