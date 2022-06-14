Nicole Snell'e Göre Yalnız Seyahat Ederken Kendini Nasıl Savunabilirsin?

Tek başına seyahate çıkmak veya gece sokakta yürümek, özellikle kadınlar ve beyaz olmayanlar için korkutucu olabilir. Öz savunma uzmanı ve Girls Fight Back CEO'su Nicole Snell de korkutucu karşılaşmalardan payını almış biri. Ama kendi kendine yetme arzusu, ona hayatını değiştiren olumlu deneyimler de yaşatmış. Yüzlerce saatlik zihinsel ve fiziksel öz savunma eğitimi sayesinde tehlikeyi fark edebiliyor ve hızla değişen bir durumu kontrol altına alabiliyor. Bugün, özellikle beyaz olmayan topluluklarda verdiği eğitimlerle başkalarına da aynısını yapmayı öğretiyor. Bu bölümde Nicole, sunucu Jaclyn Byrer ile birlikte neden öz savunmanın dövüşten çok daha fazlası olduğu üzerine konuşuyor, kendini korumak için neden Karateci Çocuk kadar iyi dövüşmene gerek olmadığını açıklıyor ve tek başına seyahat etmenin güzelliklerini kendi deneyimleri üzerinden anlatıyor.