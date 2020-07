Ne Zaman Yemek Yediğin, Ne Yediğinden Daha Önemli Olabilir

Öğünlerini hangi saatlerde yemelisin? İşte uzmanların ve araştırmaların söyledikleri:

Kahvaltı: Panda, uyandıktan sonra kahvaltı yapmak için bir iki saat beklemeni ve bu süreyi hep aynı tutmaya çalışmanı söylüyor. Uyandığın zaman kanında yüksek miktarda melatonin (uyku hormonu) olur ve bu hormon, vücudunun karbonhidratları çözüp kullanmak için ihtiyacı olan insülin hormonunun üretilmesini olumsuz etkileyebilir. Mümkünse günlük kalori ihtiyacının çoğunu (ve şeker ihtiyacını) kahvaltıda karşıla. "Journal of Nutrition” dergisinde yayınlanan bir araştırma, günün en güçlü öğününün kahvaltı olmasının sağlıklı bir BMI (vücut kitle indeksi) seviyesini korumaya yardımcı olduğunu, başka bir araştırma ise bunun daha iyi uyumaya da yardımcı olabileceğini gösterdi. Nedeni şu: Kahvaltıyı iyi yapmak, gün içinde kendine hakim olmana yardımcı olabilir ve bu durum hem kilonu hem de uyku hormonlarını olumlu etkiler. Ayrıca vücudunun portakal suyu veya kek gibi şekerli gıdalara vereceği insülin tepkisi, bu gıdalara gece vereceği tepkiden daha yumuşak olur.



Atıştırmalıklar: Panda, öğünler ile atıştırmalıklar arasına en az iki saat koymayı öneriyor. Bir şey yediğin zaman pankreasın insülin salgılar ve yaklaşık 90 dakika sonra insülin seviyelerin normale döner. Çok sık yersen insülin seviyelerinin normale dönme şansı olmaz ve bu da vücudunun yağ depolamasına neden olabilir.



Öğle Yemeği: Karnın acıktığında ye. Sağlam bir kahvaltı yaptıysan veya öğleden önce atıştırdıysan öğleden sonra geç saatlere sarkabilir. Kahvaltı etmeyi sevmiyorsan öğle yemeğini ana öğünün yapabilirsin. Panda, öğle yemeğinin her durumda akşam yemeğinden daha büyük olması gerektiğini söylüyor. Yukarıda bahsettiğimiz çalışma, günlük kalori ihtiyacının çoğunu öğle yemeğinde karşılamanın kahvaltı ile benzer (ama daha az) bir etkisi olduğunu buldu.



Akşam Yemeği: Akşam yemeğini ilk öğününden 10 saat sonra yemeye çalış. Bu, popüler "sekiz saat beslen, 16 saat oruç tut" yaklaşımından daha kolaydır. Üstelik bu yöntemin tansiyonun, kilon ve vücut yağı oranın üzerinde olumlu etkileri olabilir. Ancak Panda, vücudunun yükünü azaltmak için akşam yemeğini hafif yemen gerektiğini söylüyor. 10 saatlik arayı koruman kolay hale gelirse bu aralığı sekiz saate indirebilirsin (yani sabah 10'da kahvaltı yaptıysan akşam yemeğini 6'da yapabilirsin).



Tabii her gün bu aralıkları korumak mümkün olmayabilir veya bundan sıkılabilirsin. Akşam işten telefon gelebilir, çocuğun uyumayabilir veya bir doğum günü partisine gitmen gerekebilir. Bunun hiçbir zararı yoktur. Panda, öğünlerini haftanın beş günü zamanlamanın faydaları olabileceğini, ancak beslenme düzenine proaktif bir şekilde yaklaşmanın daha sağlıklı olmanı sağlayabileceğini söylüyor. En iyi haberse şu: Biyolojik saatin zaten var. Tek yapman gereken şey, ona ayak uydurmak.