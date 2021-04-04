Modadan Fazlası: Lillian Ahenkan ("@FlexMami") Kendi Zevkine Göre Giyiniyor

Lise boyunca forma giydim. Haftanın sadece bir günü, o da cumartesileri partilere gideceğim ne zaman ne giyeceğime karar vermem gerekiyordu. Bir tarafım, yetişkin olup istediğim şeyleri giyme fikrinden heyecan duyuyordu.



Liseyi bitirmek, benim için büyük öğrenme eğrisi oldu. Kim olduğumu ve nasıl görülmek istediğimi sorguluyordum. Bu durum, 20'li yaşlarımın başında ortaya çıktı. Kot, tişört ve sneaker giymek istemiyordum çünkü tembel olarak görüleceğimi düşünüyordum. Rahat giyinmekle barışmam için gerçek bir aydınlanma anı yaşamam gerekti. Batı kültürlerinde şık ve güzel giyinen kişilerin çok belirli çağrışımlarla ilişkilendirildiğini fark ediyorum. Dolayısıyla bunu kabul edilmem önünde bir çeşit engel olarak gördüm. Bunun dolaylı bir şekilde beni rahatlattığını düşünmüyorum. Ancak bu paralellikleri incelemek benim için hep ilginç oldu.