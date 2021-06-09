Meksikalı Ragbi Oyuncusu María Pruijn, Beklentilere Meydan Okuyor

Geçmişte başka yerlerimiz oldu ama şu anda antrenman sahamız burası. Aslında ideal bir saha değil, çünkü ragbi için tasarlanmamış. Saha çim değil, çantalarımız ve eşyalarımız için dolap yok. Ama bulabildiğimiz en ucuz yer buydu ve istersek her gün antrenman yapabiliyoruz. Ayrıca güvenli bir muhitte ve iyi toplu taşıma bağlantıları var. Kadın takımı olduğumuz için sahadan ayrılırken kendimizi güvende hissetmemiz ve metroya ulaşmak için karanlıkta çok yürümek zorunda olmamamız önemli. Bugün bir de yağmur var. İyimser olmaya çalışıyoruz. Maça gittiğimizde saha çimse ve hava güzelse "Bu iş çok kolay olacak!" diyoruz. Çünkü antrenmanlarımızı ideal olmayan koşullarda yapıyoruz.