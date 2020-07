Koşucular İçin Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Gerçekten İşe Yarayan İpuçları

İstikrarlı bir şekilde iyi beslenirsen kendini iyi hissedersin. Deneyimlerimiz, bize bunun doğru olduğunu söylüyor.



Bu önermenin doğruluğunu gösteren kanıtlar da var: İyi beslenmek, vücudumuzda mikroskobik düzeyde pozitif değişiklikler başlatabilir. Yediğimiz yiyeceklerdeki besin maddeleri mitokondrilerimizi, yani hücrelerimizin içindeki motorları besler. Bu mitokondriler; nefes almaktan gerekli hormonları üretmeye ve kaslarımızı esnetmeye kadar vücudumuzun yaptığı her eyleme güç verir. Profesyonel ve amatör sporculara sağlık koçluğu yapan Precision Nutrition'ın beslenme direktörü olan kayıtlı diyetisyen Brian St. Pierre, "Bir yiyeceğin kalitesi ne kadar iyiyse bize o kadar fazla güç sağlar." diyor.



St. Pierre şöyle diyor: "Bütün meyve, sebze, protein ve çok az işlenmiş yiyecekler yemek kendini mutlu hissetmeni sağlar, enerjini artırır, uyku düzenini ve güç toplamanı iyileştirir. Tüm bunlar uzun vadede daha iyi bir koşucu olmana yardımcı olacaktır."



Bu gerçek kulağa mantıklı gelse de, bu şekilde beslenmememizin en büyük nedenlerinden biri "her şey mükemmel olmalı" yaklaşımını benimsememiz. St. Pierre şöyle diyor: "İnsanlar 'ya hep ya hiç' gibi mükemmeliyetçi bir yaklaşım içine giriyor ve bu yaklaşım sürdürülebilir olmadığı için başarısızlığa uğruyor." Sürdürülebilir yaklaşım ise şu: Kolayca alışkanlığa dönüşebilecek küçük, sağlıklı değişiklikler yapmak.



St. Pierre, "Diyetini bir süreç olarak gör. Yani kendine şu soruyu sor: Şu an yaptığımdan biraz daha iyi olan hangi beslenme kararlarını alabilirim?" diyor. Belki her gün içtiğin meşrubat sayısını azaltabilirsin ya da öğle yemeğinde kurabiye yerine meyve yiyebilirsin. St. Pierre, bu değişiklikleri yapmanı ve her hafta kendine aynı soruyu sormanı söylüyor.



St. Pierre, "Çok geçmeden diyetinde önemli değişiklikler yapmış olacaksın." diyor ve böylesine büyük değişikliklerin bir gecede yapılamayacağını vurguluyor.