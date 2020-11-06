Koşucular İçin Bahane Kılavuzu ve Bu Bahanelerden Kurtulma Yolları

Bennett şöyle diyor: "Bir yerin ağrıyorsa sakatlanmış olabilirsin. O yüzden belki de gerçekten koşmaman gerekiyor. Ama bu, seni üzmesin. Duruma bir de şu açıdan bak: O kadar iyi bir koşucu oldun ki genel sporculuğunun koşuculuğuna yetişmesi gerekiyor. Tebrikler! Şimdi sakatlığının kaynağını bulalım. Kalça fleksörlerini güçlendiriyor musun? Karnını ve kuadriseps gibi dizlerini destekleyen kasları güçlendiriyor musun? Bunun için çok fazla ek çalışma yapman gerekmez. Plank duruşu ve biraz da ters lunge yapmak, sağlığını korumada büyük fark yaratabilir."



Bu engelleri aştığın zaman koşmanın asıl güzel tarafının canın istemediğinde bile koşabilmek olduğunu fark edebilirsin.



Bennett şöyle diyor: "Bazen koşun kötü geçecek. Belki annenle tartıştığın için stresli olacaksın. Belki önceki akşam iyi uyuyamamış olacaksın. Ama sokağın sonuna kadar da olsa koşarsan kendine, 'Başardım. Yaşadığım olumsuzluğa rağmen koştum. Kendim hakkında yeni bir şey öğrendim.' diyebilirsin. O hissi tekrar yaşama olasılığı, seni yeniden koşmaya teşvik edecektir. Bazen günün sonunda başını yastığa koyduğun zaman o umuda ihtiyacın olur. Bu, büyük bir zaferdir ve koşu o zafere ulaşmanı sağlar."



O yüzden bir daha koşmayı düşündüğün zaman Koşu Koçu Bennett'ın yanı başında olduğunu hayal et ve hiçbir mazerete pabuç bırakma.