Koşu Bandında Koşmak Sıkıcı Değildir

01. Yavaş Başla

Her koşudan önce ısınman gerekir. Koşu bandını yüksek yoğunluklu hız veya interval çalışması için kullanıyorsan buna özellikle dikkat etmelisin. NRC Chicago koşu koçu Robyn LaLonde şöyle diyor: "Isınmak kan akışını hızlandırır, vücut sıcaklığını artırır, koordinasyonunu ve hareket kabiliyetini geliştirir. Tüm bunlar da daha iyi form ve daha yüksek hız anlamına gelir."



5-10 dakika jogging yaptıktan sonra koşu bandından inip birkaç egzersiz yapmak (ör. dizleri çekerek ip atlama, topukları arkaya vurma, yürümeli lunge, bacak sallama), kaslarını daha çok gevşetecektir.



02. Formunu ve Pozisyonunu Kontrol Et

Kimse koşu bandından düşmek istemez, o yüzden genellikle konsola yakın dururuz. Ancak Woods, bunu yaptığımız zaman doğal şekilde adım atamadığımızı söylüyor ve şunu tavsiye ediyor: "Ayaklarına hızlıca bak. Koşu bandı kayışının önüne geçiyorlarsa konsola çok yakınsın demektir. Yarım adım geri git, böylece kollarını rahatça sallayabilir ve dizlerini çekebilirsin."



Ama sürekli yere bakma. Woods, "İvmen bakış yönünü izler." diyor. Yere çok uzun süre bakarsan seni ileriye itmesi gereken enerji yere gider.



Woods ayrıca koşu bandı kollarına tutunma isteğine karşı koyman gerektiğini söylüyor. Çünkü kolları tutmak adımlarını kısıtlayabilir. Ayrıca ne kadar sıkı çalıştığını tahmin etmek için koşu bandının düğmeleri veya monitörleriyle uğraşmak yerine aklında 1'den 10'a giden bir ölçek oluşturup onu kullan. Sayı ne kadar yüksekse kendini o kadar zorluyorsun demektir.



Son olarak şunu söylemeliyiz: Mesajları ve telefon görüşmelerini antrenman sonrasına bırak. Koşu bandında koşarken dikkatin dağılmamalıdır (yoksa kendini viral videolarda bulabilirsin).