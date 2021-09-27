Masalsı Hareketler Yapan Break Dansçı Wang Qing

Karşınızda Masalsı Hareketler Yapan Break Dansçı Kadın
Sporcular*
Çin'in en iyi break dansçı kadınlarından birinin, çalışmalarını sanatıyla nasıl bir araya getirdiğini gör.
Wang Qing, Pekin'deki Green Panda stüdyolarında.
Wang Qing her sabah dans etmeye hazır halde uyanıyor. Döşeğini katlayıp yana kaldırdığında, fuşya pembe tonlarda dans pisti ve tam boy duvar aynasıyla baş başa kalıyor. Müziğin başlamasıyla birlikte yatak odası dans stüdyosuna dönüşüyor.
Wang Qing, break dans dünyasında sıra dışı bir yetenek. O her şeyden önce üst düzey bir dansçı. Ama Çin'in önde gelen break dansçılarından biri olması tek özelliği değil: Aynı zamanda Çin folkloru üzerine çalışan bir doktora öğrencisi. Dansına hikaye anlatan ilginç hareketler katmak için bu uzmanlığından yararlanıyor.
Wang Qing, "Folklor çalışmak istedim, çünkü küçükken masal okumayı çok seviyordum. Başkalarının hikayelerini dinlediğimiz zaman neler hissettiklerini, dünyayı ve çevrelerini nasıl algıladıklarını daha iyi anlayabiliriz." diyor.
Sahnede Wang Qing'in kesin bir başı, orta kısmı ve sonu olan koreografik hikaye anlatımı, izleyenleri büyülüyor. Danslarında bir 16. yüzyıl Çin efsanesinde adı geçen Zixia adlı perinin rolüne bürünüyor. Ayrıca sık sık dansına antik dövüş sanatlarından hareketler ekliyor. "Bir kadının havada dönmesi, dövüş hareketleri yapması ya da ejderha veya yılan duruşuna girmesi, çok özel bir görüntüdür. Kung-fu filmleri, içinde kadın kahraman olduğu zaman anlam kazanır." diyor.
"Bir kadının havada dönmesi, dövüş hareketleri yapması ya da ejderha veya yılan duruşuna girmesi, çok özel bir görüntüdür."
Çin'de kadın break dansçıların sayısı çok az. Erkeklerin hakim olduğu bu alanda azınlık olarak sadece varlığı bile bir zarafet ortaya koyuyor. Break dans 2024 yılında Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alacak ve Wang Qing, benzersiz stiliyle elemelere kalmayı umut ediyor. Break dans aslında yere yakın yapılan bir danstır. Dizler bükülü durur, karnın güçlü olmalıdır ve iyi zıplayabilmen gerekir. Ama Wang Qing dans ederken havada süzülüyormuş gibi görünüyor: "Break dansçı erkekler, aslan veya kaplan gibi vahşi formlarda dans eder. Onları taklit edebilirsin ama tavşan veya kedi gibi kendi feminen formlarını da oluşturabilirsin."
"Kendimi sanatçı gibi ifade etmek için sporcu gibi antrenman yapıyorum."
Wang Qing başarıya bir gecede ulaşmadı. Dansa antrenman yapmak için başlayan dansçının ritmini bulması ve bu spora aşık olması tam on yılını aldı: "Danstan biraz sıkılmıştım. Videolarımda yaptığım tüm hareketleri break dansçı erkeklerden taklit ettiğimi fark ettim. Yukarı ve aşağı geçişlerim hep başka dansçılardan alınmaydı. Özgün hareketler üretmiyordum. Beni izlediğinde bir sonraki hareketimin ne olacağını tahmin edebilirdin."
Bu sırada kendi özel stilini de geliştirdi. Saçlarını saldı ve özgürce hareket etmeye başladı. "İşin sırrı başka herkesin yaptığı bir hareketi yapmak değil, kendi stilini geliştirmek." diyen Wang Qing, bu yaratıcılığın fiziksel çalışma olmadan gelişemeyeceğini söylüyor ve devam ediyor: "Kendimi sanatçı gibi ifade etmek için sporcu gibi antrenman yapıyorum."
"Break dans, gerçek kimliğimi ifade etmem için bana bir yol sundu."
Wang Qing bugün diğer Çinli break dansçı kadınlar için bir rol modeli. Çoğu ondan tavsiye almak için kapısını çalıyor. Verdiği en önemli ipucu şu: Kendini ifade etmek için dans et. "Break dansı günlük ifadelerden sanat ortaya çıkarmanın yolu olarak görüyorum." diyor. Kendisini "sessiz ve çok çalışan bir akademisyen" olarak niteleyen Wang Qing, break dansın canlı iç dünyasını sergilemesine yardımcı olduğunu söylüyor: "Şimdi düşünüyorum da, belki de küçükken çok içe kapanık değildim. Sadece öyle duruyordum. Break dans, gerçek kimliğimi ifade etmem için bana bir yol sundu."
2019 yılında Wang Qing, önde gelen break dans grubu Green Panda'ya davet edildi ve bu grupla şimdiye kadar 10 yarışma kazandı. Bugün Çin'in en büyük break dansçılarından biri olan ve ülkesini Olimpiyat oyunlarında temsil etmeyi uman Wang Qing, artık kendi istediği gibi dans ediyor: "Tao'nun kitabında güzel bir cümle var: 'Su akışkan, yumuşak ve uyumludur. Ama buna rağmen, sert olan ve şeklini değiştirmeyen kayayı aşındırır.' Birisinin nazik olması, zayıf veya aşağı olduğu anlamına gelmez. Bu haliyle engellere karşı koyabilir ve onları aşabilir. Bu strateji, birçok break dansçı kadının kazanmasına yardımcı oldu."
Video: KC
Fotoğraflar: Yuyang Liu
Yazan: Clarissa Wei
Rapor Tarihi: Temmuz 2021