Masalsı Hareketler Yapan Break Dansçı Wang Qing

Wang Qing bugün diğer Çinli break dansçı kadınlar için bir rol modeli. Çoğu ondan tavsiye almak için kapısını çalıyor. Verdiği en önemli ipucu şu: Kendini ifade etmek için dans et. "Break dansı günlük ifadelerden sanat ortaya çıkarmanın yolu olarak görüyorum." diyor. Kendisini "sessiz ve çok çalışan bir akademisyen" olarak niteleyen Wang Qing, break dansın canlı iç dünyasını sergilemesine yardımcı olduğunu söylüyor: "Şimdi düşünüyorum da, belki de küçükken çok içe kapanık değildim. Sadece öyle duruyordum. Break dans, gerçek kimliğimi ifade etmem için bana bir yol sundu."



2019 yılında Wang Qing, önde gelen break dans grubu Green Panda'ya davet edildi ve bu grupla şimdiye kadar 10 yarışma kazandı. Bugün Çin'in en büyük break dansçılarından biri olan ve ülkesini Olimpiyat oyunlarında temsil etmeyi uman Wang Qing, artık kendi istediği gibi dans ediyor: "Tao'nun kitabında güzel bir cümle var: 'Su akışkan, yumuşak ve uyumludur. Ama buna rağmen, sert olan ve şeklini değiştirmeyen kayayı aşındırır.' Birisinin nazik olması, zayıf veya aşağı olduğu anlamına gelmez. Bu haliyle engellere karşı koyabilir ve onları aşabilir. Bu strateji, birçok break dansçı kadının kazanmasına yardımcı oldu."