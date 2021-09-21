Kinjaz, Hareket Etmeyi Seven Bir Ninja Ailesi

Grubun adı, onlar için en değerli fikirlerin birleşiminden oluşuyor. Mike, grubun adını şu sözlerle açıklıyor: "'Kin' İngilizcede 'aile' demek. Ama aynı zamanda Yunancada 'hareket' anlamına gelen bir kelime kökü. Örneğin, 'kinetik' bu kelimeden geliyor. Bu yüzden 'Kinjaz' adını 'hareket etmeyi seven ninja ailesi' olarak açıklıyoruz."



Anthony Lee, "Ortak amacımız, her ne pahasına olursa olsun aile duygusunu güçlendirmek ve kolektif potansiyelimizi zirveye çıkarmak için birbirimizi destekleyip ileriye taşımak." diyor.



Bu ortak amaç, markanın yaptığı birbirinden farklı girişimler düşünüldüğünde daha da önem kazanıyor: Grubun bir giyim markası, canlı etkinlik prodüksiyonu kolu ve hatta noodle şirketi var. Ancak tüm bunlara rağmen, onları bir arada tutan şey dans.



Vinh Nguyen şöyle diyor: "Günlük hayatın stresinden uzaklaşıp bir araya gelmek, güzel müzikler eşliğinde dans etmek ve eğlenmek bana çok iyi geliyor. Tüm bunları neden yaptığımızı bize hatırlatıyor. Bu grup bizler ve dans sevgimiz için var."