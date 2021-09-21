Kinjaz, Hareket Etmeyi Seven Bir Ninja Ailesi

"Hareket Etmeyi Seven Bir Ninja Ailesiyiz"
Sporcular*
Bu dans ekibinin aile olmaya öncelik vererek nasıl bir arada kaldığını öğren.
Los Angeles şehir merkezinde Kinjaz kurucu ortağı Mike Song ve ekibi.
Kinjaz üyeleri bir araya geldiğinde, dans ekibi ve ömür boyu arkadaş olarak birbirlerine bağlılıklarını simgeleyen bir işaret yapıyor. İki parmağı birleştirip yukarıya kaldırdıkları bu hareketin dışında, grubun kurucu üyelerinden birkaçının paylaştığı bir ortak nokta daha var: Ailelerinin simgesi olan parmak dövmesi. Mike Song, "Bu dövme, aynı hedef doğrultusunda tek yürek halinde birlikte hareket etmeyi temsil ediyor." diyor.
Los Angeles'ın şehir merkezindeki prova stüdyosunun zemininde oturan kurucu ortaklar, doğal bir koreografi eşliğinde bugüne kadar birlikte neler yaptıklarını anlatıyor. 2010 yılında kurulan grup, çok geçmeden güzel danslarıyla ulusal TV'de şöhrete ulaştı. Mike şöyle diyor: "Mangal partilerinde, yakınlarımızın önünde eğlencesine dans ederek başladığımız bu yolculukta, bugün dünya çapında bir marka olduk."
"Ortak amacımız, her ne pahasına olursa olsun aile duygusunu güçlendirmek."
Grubun adı, onlar için en değerli fikirlerin birleşiminden oluşuyor. Mike, grubun adını şu sözlerle açıklıyor: "'Kin' İngilizcede 'aile' demek. Ama aynı zamanda Yunancada 'hareket' anlamına gelen bir kelime kökü. Örneğin, 'kinetik' bu kelimeden geliyor. Bu yüzden 'Kinjaz' adını 'hareket etmeyi seven ninja ailesi' olarak açıklıyoruz."
Anthony Lee, "Ortak amacımız, her ne pahasına olursa olsun aile duygusunu güçlendirmek ve kolektif potansiyelimizi zirveye çıkarmak için birbirimizi destekleyip ileriye taşımak." diyor.
Bu ortak amaç, markanın yaptığı birbirinden farklı girişimler düşünüldüğünde daha da önem kazanıyor: Grubun bir giyim markası, canlı etkinlik prodüksiyonu kolu ve hatta noodle şirketi var. Ancak tüm bunlara rağmen, onları bir arada tutan şey dans.
Vinh Nguyen şöyle diyor: "Günlük hayatın stresinden uzaklaşıp bir araya gelmek, güzel müzikler eşliğinde dans etmek ve eğlenmek bana çok iyi geliyor. Tüm bunları neden yaptığımızı bize hatırlatıyor. Bu grup bizler ve dans sevgimiz için var."
"Dans engelleri aşar…insanları bir araya getirir."
İnternette popülerliğini artıran ve gösteri merkezlerinde şovlar düzenleyen grup, yaptığı danslara kattığı hikayeler sayesinde kitlesiyle bağ kuruyor ve onları hareket etmeye teşvik ediyor. Anthony, "Dans; cinsiyet normları, cinsel yönelim, uyruk, etnik köken, dil gibi engelleri aşan bir aktivitedir. İnsanları bir araya getirir." diyor.
Ben Chung şöyle diyor: "Dans en eski spor dallarından biridir. Dans edenler arasında evrensel bir bağ vardır. Daha bebekken müzik duyunca zıplamaya başlarız. Öte yandan, 2024 yılında break dans ilk kez Olimpiyatlarda yer alacak. Dansın spektrumu işte bu kadar geniş."
Addy Chan ise onu şu sözlerle tamamlıyor: "Dans ayrıca en erişilebilir spordur. Diğer sporları yapmak için kaynak gerekir. Ekipmanları için para gerekir. Kendine saha veya havuz bulman gerekir. Ama dans herkese açıktır."
Dans vücut tipi de ayırmıyor. Mike şöyle diyor: "Birçok sporda belirli bir vücut tipine sahip olman gerekir. Ama dans, vücudunun nasıl olduğunu umursamaz. Diyelim ki diğer sporları yapamayacak kadar zayıfsın. Dans etmeye başladığında, güzel dans edebilecek kadar kıvrak olduğunu keşfedebilirsin. Bacakları kalın biri ise dengesinin iyi olduğunu görüp bu yönünü kullanmaya başlayabilir."
Peki, pek çok farklı işle uğraşan Kinjaz'ın sıradaki adımı ne? Son üç yıldır Nike ile birlikte kısa süre sonra açıklanacak çok gizli bir proje üzerinde çalışıyorlar.
Video: Aimee Hoffman
Fotoğraflar: Thalia Gochez
Yazan: Dan Rookwood
Rapor Tarihi: Temmuz 2021