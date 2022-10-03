Kameroon Jade, çocukken ne zaman futbol oynamak için sahaya gitse hep aynı tabloyla karşılaştı: Yalnızca erkek çocuklar. Çocuklar genelde ona iyi davranıyordu ancak Kameroon ile oynamak istemeyen bir veya iki erkek çocuk hep çıkardı. Kameroon, onlara ayak uydurabileceğini biliyordu. Ona pas atsalar topu ağlarla buluşturabileceğinin farkındaydı. Kızgındı. Tekrar tekrar kendini kanıtlamak zorunda kalmak motivasyonunu kırıyordu.

Kameroon, daha sık futbol oynamak isteyen pek çok kız çocuk tanıyordu. Bu kız çocukların, erkek çocuklardan gördükleri baskı nedeniyle rahat hissetmemesi çok üzücüydü. Başarısız olurlarsa erkek çocukların onlarla dalga geçeceğini düşünüp geriliyorlardı.

Kız çocuklar antrenman dahi yapamazken yeteneklerini nasıl geliştirecekti? Kameroon işte buna kafa yordu.