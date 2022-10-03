Rebel Girls'ün Derlediği Hikayeler
JJ Roble
JJ ve sekiz erkek kardeşinin çocuklukları futbol oynayarak geçti. Futbolda kariyer yapmaya çalıştıktan sonra İngiltere'nin ilk Müslüman kadın hakemi olan JJ, çok geçmeden yedi yeğenini eğitmeye başladı. Yaptıklarını duyan mahalleli genç kızlar, futbol oynama arzusuyla antrenmanlara gelmeye başladı. JJ, ülkenin her yerinden oyuncuların oynadığı bir lig kurmayı ve onlara her şeyin mümkün olduğunu öğretip inandırabileceği bir platform sağlamayı hayal ediyor.
JJ Roble. İngiliz. Doğum tarihi: 1 Ocak 1994. Çizim: Adriana Bellet.
Bir zamanlar bir kız varmış. O kadar çok koşarmış ki annesi ona "at" lakabını takmış. Jawahir ve sekiz erkek kardeşinin çocuklukları futbol oynayarak geçmiş. Bahçede, evin önünde, hatta evin içinde hep futbol oynarlarmış.
JJ büyüyünce futbolda kariyer yapmaya karar verdi. İngiltere'nin ilk Müslüman kadın hakemi oldu. Sonra bir gün, yedi yeğeninin çok hareketli olduğunu ve enerjilerini bir yere yönlendirmeleri gerektiğini fark etti. Erkek kardeşleriyle futbol oynadığı günler aklına gelen JJ, bu sorunu futbolla çözebileceğini fark etti: Onların koçları olacaktı.
JJ ilk antrenmana temellerden başladı. Kızlara ayaklarının neresiyle topa vuracaklarını gösterdi. Sahada koşarlarken onlara tezahürat yaptı. Yedi neşeli kıza egzersizlerde rehberlik etti. Daha hızlı koşmaları, topa daha sert vurmaları için onları cesaretlendirdi. Adeta çocukluk günlerine geri dönmüştü.
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JJ bir sonraki antrenmana gittiğinde, yeğenlerinden başka çocukları da karşısında buldu. Futbolu Koç JJ'den öğrenmek isteyen bir grup kız çocuk, heyecanla onu bekliyordu. Oyuncuları, onunla zaman geçirmekten keyif alıyordu ve kısa süre içinde mahallenin çocuklarının çoğu, JJ'in takımına katıldı.
JJ, takımındaki çocukların büyüdüğünü ve iyi birer oyuncu olduğunu görmeyi hayal ediyor. Ama hedefleri bununla sınırlı değil. Ülkenin her köşesinden oyuncuların oynadığı bir lig kurmak istiyor: "Kız çocukların futbol oynamasına yardımcı olmak istiyorum. Futbolcu olmalarına gerek yok. Ama yapılacak çok şey var. İmkansız diye bir şey yoktur."