Bir zamanlar bir kız varmış. O kadar çok koşarmış ki annesi ona "at" lakabını takmış. Jawahir ve sekiz erkek kardeşinin çocuklukları futbol oynayarak geçmiş. Bahçede, evin önünde, hatta evin içinde hep futbol oynarlarmış.

JJ büyüyünce futbolda kariyer yapmaya karar verdi. İngiltere'nin ilk Müslüman kadın hakemi oldu. Sonra bir gün, yedi yeğeninin çok hareketli olduğunu ve enerjilerini bir yere yönlendirmeleri gerektiğini fark etti. Erkek kardeşleriyle futbol oynadığı günler aklına gelen JJ, bu sorunu futbolla çözebileceğini fark etti: Onların koçları olacaktı.

JJ ilk antrenmana temellerden başladı. Kızlara ayaklarının neresiyle topa vuracaklarını gösterdi. Sahada koşarlarken onlara tezahürat yaptı. Yedi neşeli kıza egzersizlerde rehberlik etti. Daha hızlı koşmaları, topa daha sert vurmaları için onları cesaretlendirdi. Adeta çocukluk günlerine geri dönmüştü.