Rebel Girls'ün Derlediği Hikayeler
Houda Loukili
Houda spora hayatını adamış ve her spor dalında da çok iyi performans göstermiş. Ancak asıl tutkusu kick boks'muş. Hijab giyen ilk Hollanda Gençlik Kick Boks Şampiyonu olan Houda, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istemiş ve profesyonel olmak için eğitim almış. Ancak 21 yaşında geçirdiği kritik araba kazasının sonrasında Houda, artık ring'de rekabet edemiyor. Sevdiği sporu bırakmamakta kararlı olan Houda, şimdi gelecekte şampiyon olmaları için kız çocuklara koçluk yapıyor.
Houda Loukili. Hollandalı. Doğum Tarihi: 18 Eylül, 1989. Çizim: Sarah Jones.
Houda spora hayatını adamış. Futbol, yüzme ve judo gibi denediği her sporda başarılı olmuş. Bir gün bir kick boks eğitmeni Houda'nın okulunda eğitim vermiş. Attığı tekmeler ve yumruklar o kadar hızlıymış ki 11 yaşındaki Houda'nın başı dönmüş! Birkaç gün sonrasında Houda, Hollanda'da yaşadığı banliyöde bulunan kick boks salonunu ziyaret etmiş. Oradaki tek kız çocuğu oymuş ancak bu, Houda'yı ring'e çıkmaktan alıkoymamış. Sonrasında ise sürekli antrenman yapmaya başlamış. Fırında sıra beklemek gibi sıradan şeyler yaparken bile durmuyormuş.
Houda 14 yaşında hijab giymeye karar vermiş. Dini ve ruhani topluluğuna minnet duyuyormuş. Hijab da bunlarla bağ kurmasını sağlamış. Kimileri Houda'yı yargılasa da hijab ona kendini güçlü hissettirmiş. Yalnızca bir yılın ardından Houda, hijab giyen ilk Hollanda Gençlik Kick Boks Şampiyonu olmuş. Bu başarı, hem Houda hem de hijab giyen herkes için bir zafer anlamına geliyor: "Dünyayı değiştirmek istedim." diyor Houda.
"Planlarımı değiştirdim ve karşılaştığım sorunlardan güç aldım."
Profesyonel bir kick boksçuya dönüşmek için antrenman yaparken bir yandan da üniversitede spor yönetimi okumuş.
Sınıfta olmadığı zamanlarda da antrenman yapabilmek için boks eldivenlerini her yere götürürmüş. Houda ring'de hareket ettiğinde, yumruk ve tekme attığında sakin ve güçlü hissediyormuş. Böylece peşinden gitmek istediği tutkusunu bulmuş.
Ancak Houda, 21 yaşında kötü bir araba kazası geçirmiş. Doktorlar bir daha yarışamayacağını söylediğinde kendi kendine ne yapacağını düşünmüş.
Kısa bir süre sonra ringde yarışmasa bile kick boksun hala yaşamının merkezinde olabileceğini fark etmiş. Artık Houda kız çocuklara spor sayesinde kuvvet ve öz güven kazanmayı öğretiyor. Kick boks hayallerini, her gün eğitim verdiği şampiyon adaylarıyla sürdürüyor.