Profesyonel bir kick boksçuya dönüşmek için antrenman yaparken bir yandan da üniversitede spor yönetimi okumuş.

Sınıfta olmadığı zamanlarda da antrenman yapabilmek için boks eldivenlerini her yere götürürmüş. Houda ring'de hareket ettiğinde, yumruk ve tekme attığında sakin ve güçlü hissediyormuş. Böylece peşinden gitmek istediği tutkusunu bulmuş.

Ancak Houda, 21 yaşında kötü bir araba kazası geçirmiş. Doktorlar bir daha yarışamayacağını söylediğinde kendi kendine ne yapacağını düşünmüş.

Kısa bir süre sonra ringde yarışmasa bile kick boksun hala yaşamının merkezinde olabileceğini fark etmiş. Artık Houda kız çocuklara spor sayesinde kuvvet ve öz güven kazanmayı öğretiyor. Kick boks hayallerini, her gün eğitim verdiği şampiyon adaylarıyla sürdürüyor.