Kadın Futbolunda Dalga Etkisi

Değişim Evde Başlar

Sofia ile takım arkadaşları Gabi ve Nicoly, futbol oynamak ve izlemek isteyen kız çocukların karşılaştığı zorlukları iyi biliyor. Çünkü o zorlukları ilk elden yaşadılar: Ne zaman parka gitseler sahalarda sadece erkekler ve erkek çocukların olduğunu gördüler ve "Sen erkek çocuk musun?" gibi sorulara maruz kaldılar. Sonunda São Paulo'nun kız çocuklara özel tek kulübü Pelado Real Futbol Kulübü'ne katıldılar.



Pelado Real'in kurucusu Júlia Vergueiro, Brezilya'da en çok ebeveynlerin bakış açısının değişmesi gerektiğini söylüyor. Kız çocukların spora başlamasının önündeki en büyük engelin aileler olması, nadir rastlanan bir durum değil. Erkek çocuklara futbol topu verirken kız çocuklara oyuncak bebek vermek, kültürlerinde köklü bir gelenek. Júlia, sadece kadın maçlarının yayınlanmasının bile bu zihniyeti değiştirdiğini söylüyor.



"Eskiden ebeveynler sadece kendi kız çocuklarının futbol oynamak istediğini düşünürse bunu kimseyle paylaşmazdı." diyen Júlia, sözlerine şöyle devam ediyor: "Şimdi işe gittiklerinde insanların, 'Andressa'nın golünü gördün mü? Yaptığı hareketi gördün mü?' dediğini duyuyorlar ve onlar da, 'Vay canına, benim kızım da futbol oynuyor ve tıpkı onun gibi oynamak istiyor!' diyebiliyorlar. Yani kızlarının futbol oynaması bir gurur kaynağı haline geliyor."