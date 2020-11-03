Hangi Yoga Pozları Gevşemene Yardımcı Olur?

Vücudun gerginse veya hayat üstüne üstüne geliyorsa bu beş restoratif yoga duruşundan biriyle hızla kendini iyi hissedebilirsin.
Farkındalığa odaklanan ve hareket aralığının hiçbir noktasını atlamadan seni çalıştıran yoga, stresli veya gergin olduğun zamanlarda yapmak için idealdir. Ancak en hafif hareketleri yapmanın bile gözünde büyüdüğü veya zamanın olmadığı günlerde, tek bir duruşla kendini iyi hissetmeni sağlayacak, zahmetsiz ve etkili bir yoga türü de vardır.
Denver'lı fizyoterapi doktoru ve yoga eğitmeni Danielle Hoguet şöyle diyor: "Restoratif yoga, sinir sisteminin sempatik yanıttan (savaş ya da kaç) parasempatik yanıta (dinlen ve hazmet) geçmesini sağlayacak duruşlardan oluşur. Bu geçiş stres seviyelerini düşürür, nabzını yavaşlatır ve hem zihnini hem de vücudunu bir huzur ve dinginlik durumuna taşır."
"Restoratif yoga, sinir sisteminin sempatik yanıttan (savaş ya da kaç) parasempatik yanıta (dinlen ve hazmet) geçmesini sağlayacak duruşlardan oluşur."
Danielle Hoguet
Denver'lı Fizyoterapi Doktoru ve Yoga Eğitmeni
Hoguet, restoratif yoganın faydasının kaslarını tamamen rahatlatıp hem onları hem de etraflarındaki bağ dokularını (fasya) gevşetmesi olduğunu söylüyor. Bu yoga türünün bir başka faydası da vücudundaki fiziksel gerginliği yok etmesidir.
Bir duruşun restoratif olması için pasif olması gerekir; yani kaslarını sıkıştırmamalı veya sıkmamalıdır. Hoguet, restoratif bir duruşta en az üç dakika durabilmen gerektiğini söylüyor. Ayrıca hedefin "hareket aralığının yalnızca yüzde 50 ila 70'ini kullanmak" olmalıdır çünkü duruşu yaparken fazla hareket ederken kasların gerilebilir. Bu yüzden restoratif duruşların çoğunda yoga bloğu, katlanmış battaniye veya yastık gibi eşyalar kullanılır. Bunlar hem rahat etmeni sağlar hem de hareketini destekler.
Kendini gergin hissettiğinde, canın sıkkın olduğunda veya zamanın az olduğunda rahatlamak için aşağıdaki duruşları kullan.
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