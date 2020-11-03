Hangi Yoga Pozları Gevşemene Yardımcı Olur?

Hoguet, restoratif yoganın faydasının kaslarını tamamen rahatlatıp hem onları hem de etraflarındaki bağ dokularını (fasya) gevşetmesi olduğunu söylüyor. Bu yoga türünün bir başka faydası da vücudundaki fiziksel gerginliği yok etmesidir.



Bir duruşun restoratif olması için pasif olması gerekir; yani kaslarını sıkıştırmamalı veya sıkmamalıdır. Hoguet, restoratif bir duruşta en az üç dakika durabilmen gerektiğini söylüyor. Ayrıca hedefin "hareket aralığının yalnızca yüzde 50 ila 70'ini kullanmak" olmalıdır çünkü duruşu yaparken fazla hareket ederken kasların gerilebilir. Bu yüzden restoratif duruşların çoğunda yoga bloğu, katlanmış battaniye veya yastık gibi eşyalar kullanılır. Bunlar hem rahat etmeni sağlar hem de hareketini destekler.



Kendini gergin hissettiğinde, canın sıkkın olduğunda veya zamanın az olduğunda rahatlamak için aşağıdaki duruşları kullan.