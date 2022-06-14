Hamileyken Koşabilir misin? Evet — İşte Uzmanlara Göre Bunu Nasıl Yapacağın

Hamileliğinde Koşmaya Devam Etmek İçin Yapabileceğin Küçük Değişiklikler
Karşınızda Nike (M)
Koşu ayakkabılarını rafa kaldırmadığın için hem vücudun hem de zihnin sana teşekkür edecek. Hamileyken rutinini nasıl ayarlayacağını öğren ve koşuyu yeniden sev.
- Hamileyken koşmak sadece fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu etkilemekle kalmaz, aynı zamanda daha duyarlı bir sporcu (ve ebeveyn) olmana yardımcı olabilir.
- Yoğunluğu kontrol etmek, sıvı almayı unutmamak ve farkındalığı artırmak, hamilelik boyunca güven içinde koşmanın püf noktalarıdır. Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku gibi konularda annelere destek sunan içerikler için
- Nike (M) sayfasını ziyaret et.
Daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam et...
*Bu içeriğin amacı, bilgi ve ilham vermektir; tanı, tedavi veya spesifik tıbbi tavsiye sunmayı amaçlamaz. Hamilelik öncesinde, sırasında ve sonrasında sağlıklı ve güvende kalabilmek için her zaman önce sağlık hizmetleri uzmanına danış.
Koşucuysan (bir kez bile koştuysan koşucusun demektir) yaptığın bu sporun faydalarını biliyorsundur: Endorfin sayesinde kendini iyi hissedersin, kardiyo fitness'ın iyileşir ve alt vücut kasların güçlenir. Hamile kaldığında bunlardan vazgeçmek istemezsin. Zaten vazgeçmen gerekmiyor.
Kaliforniya'nın Oakland kentinde sertifikalı kadın hastalıkları uzmanı olan Dr. Amanda Williams, "Hamilelik sırasında koşmayı üçte bir oranda genel fiziksel sağlık, üçte bir oranda doğuma hazırlık ve üçte bir oranda ruh sağlığı olarak görüyorum." diyor. (Kendisinin altı aylık hamileyken yarı maraton koştuğunu da belirtelim.)
Dr. Williams, aldığın kilolar ve değişen ağırlık merkezin yüzünden vücudunun yaşayabileceği en büyük değişiklik olan hamilelik sırasında koşunun fiziksel açıdan çok faydasını göreceğini söylüyor. Bunun yanında, araştırmalara göre hamileliği sırasında egzersiz yapmaya devam eden kişiler, doğum sancılarıyla daha iyi başa çıkabiliyor. Dr. Williams, "Bunun nedeni vücudun kuvveti veya esnekliği, rahatsız durumlarla başa çıkmaya alışık olmak, kendi kapasitene inanmak veya bunların üçü birden olabilir." diyor. Ruh sağlığı açısından baktığımızda, koşu sırasında salgılanan ve ruhsal durumu düzenleyen kimyasallar, hamilelikte yaşanan hormon değişikliklerini dengelemeye yardımcı olabilir. Dr. Williams, koşarken kendinle baş başa kalıp düşüncelerini ve haklı olarak taşıdığın kaygılarını çözebileceğini de ekliyor.
Ama Londralı doğum öncesi ve sonrası egzersiz uzmanı Jane Wake'e göre, hamilelik sırasında koşmanın farkında olmayabileceğin bir faydası daha var: Koşmak zihin-vücut bağlantısını güçlendirir. Bu sayede kendine güvenmeyi öğrenirsin ve hem doğum sırasında hem de sonrasında bunun çok faydasını görürsün.
Koşmaya hazır mısın? Yaklaşık 1.300 kadının katıldığı uluslararası bir çalışmada, koşunun hamilelik üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı görüldü. Yine de rutininin güvenli ve keyifli olması için yapabileceğin birkaç değişiklik var. (Not: Yüksek riskli hamilelik yaşıyorsan egzersiz yapmadan önce doktorunun veya doğum danışmanının onayını almalısın.)
1. Bulunduğun noktayı değerlendir.
Koşmak her ne kadar harika olsa da, hamile kaldığında ilk kez yapmaya uygun bir aktivite değildir. Dr. Williams, "Hamilelik ve koşu, vücutta pek çok değişikliğe neden olur. Bu yüzden aynı anda ikisine birden alışmaya çalışmak zor olabilir." diyor.
Dr. Williams, daha önce hiç koşmadıysan bir iki ay tempolu yürümeni, sonrasında yavaş koşuya başlamanı veya kendini iyi hissediyorsan koşu-yürüyüşü denemeni söylüyor. Daha önce koştuysan hamileliğe alışana kadar koşma sıklığını korumalı veya azaltmalısın.
2. Yoğunluğu ölçme biçimini değiştir.
Bazı koşucular nabızlarını anlık olarak takip etmek için akıllı saat kullanır. Ama Dr. Williams ile Wake, nabzın bebeğin yüzünden değiştiği için algılanan efor derecesini (RPE), yani harcadığını düşündüğün eforu metrik olarak kullanmanın daha iyi olacağını söylüyor. Wake'e göre, orta ile biraz zor arası bir düzeyde koşabilirsin ama bu seviyeyi aşmamalısın. Yani 1'in "çok kolay" demek olduğu 1-10 arası bir ölçekte, 4 ile 6 arasında efor harcamalısın.
Dilersen konuşma testini de kullanabilirsin. Dr. Williams, "Koşarken arkadaşınla sohbet edebilecek durumdaysan oksijen dolaşımın çok iyi demektir. En önemlisi budur." diyor.
3. Bol bol su iç ve susuzluk işaretlerine karşı dikkatli ol.
Dr. Williams, koşarken suyun kaslarından çekildiğini (buna rahmin de dahil) ve bebeğinin sağlıklı besin maddelerini alabilmek için suya ihtiyacı olduğunu (senin de öyle) söylüyor. Amerikan Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin tavsiyesine uyup her gün 8-12 bardak su içmeni, her koşudan önce ve sonra da yine su tüketmeni öneriyor.
Dr. Williams, koşarken rahmine kramp girerse vücudunun sana "yavaşla ve su iç" dediğini söylüyor. Braxton Hicks kasılmaları adı verilen bu krampları daha önce duymuş olabilirsin. Bu kramplar doğumun başladığı anlamına gelmez (korkma!) ama yaptığın aktiviteyi değiştirmen gerektiğine işaret eder.
4. İdrar torbanın işini kolaylaştır.
Hamilelerin, özellikle de üçüncü trimesterin sonlarında olanların sık sık ve acilen tuvalete gitmesi gerektiği sır değildir. Koşmaya çıkmadan önce tuvalete git ama bununla yetinme: Dr. Williams, rotanı planlarken gerekirse kullanabileceğin tuvaletleri dikkate almanı öneriyor.
Ayrıca Dr. Williams, sızıntı sorunu yaşıyorsan (bu çok normal) haftada en az birkaç gün Kegel egzersizleri yapmanı (yani pelvik taban kaslarını sıkmanı) söylüyor. Her sıkma hareketinden sonra kaslarını tamamen gevşetip serbest bırakmayı unutma. Dr. Williams, "Hem bu sorunu çözmüş olursun hem de dikkatinin dağılmasını önlemiş olursun. Zaten asıl hedef de bu." diyor.
5. Farkındalığını artır.
Ayağının takılıp düşeceğinden korkman gerekmiyor. Ama vücudunda yaşadığın bazı değişiklikler, eskiye kıyasla daha dengesiz olmana neden olabilir. Bu yüzden Dr. Williams, kayıp düşme ihtimaline karşı koşarken koşuya konsantre olmanı ve arazi, eğim veya hava durumundaki değişikliklere dikkat etmeni söylüyor. Ayrıca pozitif bir bakış açısıyla koşuya çıkarsan konsantrasyonunu çok fazla kaybetmeyeceğini ekliyor.
6. Vücudunu dinle.
İster hamileyken Dr. Williams'ın yaptığı gibi bir yarışa hazırlanıyor ister sadece eğlencesine koşuyor ol, sana vereceğimiz tavsiye aynı: Vücuduna kulak ver ve esnek ol.
Wake, şöyle diyor: "Koşu, doğrusal olarak ilerleyen bir yolculuk olmayacak. Kendine karşı daha sabırlı olmalısın." Miden bulanırsa dur veya yürü. Kendini yorgun hissedersen yürü (veya eve dön). Koşma fikri seni strese sokuyorsa koşuya hiç çıkma. Karnın büyüdüğü için sırt ağrısı mı yaşıyorsun? Dr. Williams, belirli bir noktadan sonra koşmak yerine diğer aktiviteleri denemenin daha iyi olabileceğini söylüyor.
Koşmanın sana faydalı olduğunu bilsen de, kendine şu soruyu sor: "Bu, ruhsal ve fiziksel açıdan bana iyi geliyor mu?" Dr. Williams, yarışa hazırlanıyor olsan bile koşmak sana iyi gelmiyorsa planlarını değiştirmeni söylüyor.
Wake, bu sezgisel geri bildirim döngüsünün (yani nasıl hissettiğine dikkat edip buna uygun hareket etmenin) hem kendine hem de yeni bir ebeveyn olarak vereceğin bütün kararlara güvenmeni sağlayacak zihin-vücut bağlantısının temelini oluşturacağını söylüyor. Biraz klişe olacak ama bu gerçekten de büyülü bir şey, değil mi?
Yazan: Charlotte Jacobs
Fotoğraflar: Vivian Kim
GÖZ AT
Hamileliğin boyunca koşacak mısın? Büyüyen karnına uyum sağlayacak ve seni rahat ettirecek giysiler için Nike (M) koleksiyonunu incele. Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku gibi konularda annelere destek sunan daha fazla içerik için Nike (M) sayfasını ziyaret et.