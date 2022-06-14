Hamileyken Koşabilir misin? Evet — İşte Uzmanlara Göre Bunu Nasıl Yapacağın

Koşucuysan (bir kez bile koştuysan koşucusun demektir) yaptığın bu sporun faydalarını biliyorsundur: Endorfin sayesinde kendini iyi hissedersin, kardiyo fitness'ın iyileşir ve alt vücut kasların güçlenir. Hamile kaldığında bunlardan vazgeçmek istemezsin. Zaten vazgeçmen gerekmiyor.



Kaliforniya'nın Oakland kentinde sertifikalı kadın hastalıkları uzmanı olan Dr. Amanda Williams, "Hamilelik sırasında koşmayı üçte bir oranda genel fiziksel sağlık, üçte bir oranda doğuma hazırlık ve üçte bir oranda ruh sağlığı olarak görüyorum." diyor. (Kendisinin altı aylık hamileyken yarı maraton koştuğunu da belirtelim.)



Dr. Williams, aldığın kilolar ve değişen ağırlık merkezin yüzünden vücudunun yaşayabileceği en büyük değişiklik olan hamilelik sırasında koşunun fiziksel açıdan çok faydasını göreceğini söylüyor. Bunun yanında, araştırmalara göre hamileliği sırasında egzersiz yapmaya devam eden kişiler, doğum sancılarıyla daha iyi başa çıkabiliyor. Dr. Williams, "Bunun nedeni vücudun kuvveti veya esnekliği, rahatsız durumlarla başa çıkmaya alışık olmak, kendi kapasitene inanmak veya bunların üçü birden olabilir." diyor. Ruh sağlığı açısından baktığımızda, koşu sırasında salgılanan ve ruhsal durumu düzenleyen kimyasallar, hamilelikte yaşanan hormon değişikliklerini dengelemeye yardımcı olabilir. Dr. Williams, koşarken kendinle baş başa kalıp düşüncelerini ve haklı olarak taşıdığın kaygılarını çözebileceğini de ekliyor.



Ama Londralı doğum öncesi ve sonrası egzersiz uzmanı Jane Wake'e göre, hamilelik sırasında koşmanın farkında olmayabileceğin bir faydası daha var: Koşmak zihin-vücut bağlantısını güçlendirir. Bu sayede kendine güvenmeyi öğrenirsin ve hem doğum sırasında hem de sonrasında bunun çok faydasını görürsün.



Koşmaya hazır mısın? Yaklaşık 1.300 kadının katıldığı uluslararası bir çalışmada, koşunun hamilelik üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı görüldü. Yine de rutininin güvenli ve keyifli olması için yapabileceğin birkaç değişiklik var. (Not: Yüksek riskli hamilelik yaşıyorsan egzersiz yapmadan önce doktorunun veya doğum danışmanının onayını almalısın.)