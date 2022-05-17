Hamilelik Sırasında Sırt Ağrıların Mı Var? Duruşunu Düzeltmek İsteyebilirsin

Sırtının üst kısmını ve karnını kuvvetlendir. Bu bölgelerdeki kaslar, hareket ederken, ayakta dururken ve hatta otururken seni destekler. Bunların dayanıklılığını artırmak için hedefe yönelik bazı kuvvet antrenmanları yapmalısın. Proulx, "Sırtının üst kısmı için eğilip çekme gibi çekme egzersizleriyle başla." diyor. Bu bölgeyi çalıştırmak, bebeğini karnında taşıdığın dönemden sonra, kucağında taşıyacağın doğum sonrası dönemde de sana yardımcı olacaktır. (Yeni doğmuş bir bebeğin bile bir süre sonra ağır geleceğinden emin olabilirsin.)

Proulx, karın kuvvetini ve dayanıklılığını artırmak için kettlebell taşıma egzersizlerini (tek veya her iki elinde kettlebell taşıyarak yürü) ve Pallof pres hareketlerini (doğru talimatlar için bu egzersizi Google'da aratmalısın. Sertifikalı bir trainer'ın veya fizyoterapistin talimatları olmasına dikkat et.) tercih ediyor. Kalçanı güçlendirerek pelvik dengeni iyileştirmek için egzersiz rutinine köprü duruşu ve squat ekle. Zorluk seviyesini artırmak için de direnç bandı kullan.