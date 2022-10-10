Hamilelik Sırasında Sıkı Pelvik Tabanı Neden ve Nasıl Gevşetmelisin?

Phiadelphia'da pelvis sağlığı fizyoterapi doktoru olarak çalışan ve Body Connect Physical Therapy'nin kurucusu olan Ann Nwabuebo, "Hamilelikte pelvik taban kaslarının gerginleşmesi çok görülen bir durumdur. Rahmin genişlediğinde pelvik tabanının artan ağırlığı dengelemek için daha fazla çalışması gerekir ve bu da pelvik kaslarının gerginleşmesine sebep olabilir." diyor. Proulx, pelvik tabanı kuvvetlendiren egzersizleri (Kegel egzersizleri) çok fazla yaptıysan ve/veya karnın ve/veya kalça rotatorların (bacağını döndürmeni sağlayan kaslar) güçsüzse bunun da pelvik tabanının gerginleşmesine sebep olabileceğini söylüyor. Çünkü diğer kasların yeterince güçlü değilse pelvik tabanının bunu dengelemesi gerekir.



Duygusal stres de (hamilelikte sıkça yaşanır) buna katkıda bulunabilir. Proulx, "Pelvik tabanın merkezi sinir sistemine bağlıdır." diyor. "Korktuğunda veya endişelendiğinde kasılır veya sıkılaşır."



Bu neden önemli? Nwabuebo'ya göre pelvik tabanın gergin olması hamilelikte ağrı yaşamana ve doğum zamanında lüzumsuz yere sorun yaşamana sebep olabilir. Proulx, bebeğini doğurabilmen için pelvik taban kaslarının normal uzunluklarından yaklaşık üç kat (!) daha fazla esnemesi gerektiğini söylüyor. Nwabuebo, bu kasların gergin olmasını bebeğin kapalı bir kapıdan çıkmaya çalışmasına benzetiyor ve doğumun daha uzun sürebileceğini ekliyor. Kasların kolayca esneyip açılmazsa vajinal dokun da yırtılabilir (Perine yırtılması, diğer faktörlerden dolayı çok yaygındır ama en azından bu kasların gevşemesine yardımcı olmayı deneyebilirsin).