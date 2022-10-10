Emzirirken Egzersiz Yapmak Güvenlidir; Uzmanların Sağladığı İpuçlarını Takip Et

Nike spor sütyenlerinin reklamını yapmıyoruz, yalnızca sana tavsiye veriyoruz. Hamilelik veya doğum öncesinde giydiğin bir antrenman sütyenine sığabiliyor olsan bile, içinde kendini gerçekten iyi hissetmiyorsan ve seni yeterince desteklemiyorsa o sütyeni giymemelisin.



Ventura County, Kaliforniya'da uluslararası kurul sertifikalı emzirme danışmanı olan kayıtlı hemşire Jessica Mckee, çok sıkı olan veya vücuduna batan sütyenlerin (özellikle de balenli olanların) süt kanallarının tıkanmasına sebep olabileceğini söylüyor. Bunun sebebi, sütyenin süt kanallarına baskı yapıp süt akışının bir bölgede "takılı kalmasına" sebep olması. McKee, tıkanan bir süt kanalının göğsünün altında bir çakıl taşı varmış gibi hissettireceğini, sert ve bazen de ağrılı olabileceğini söylüyor. Bu tıkanıklığın giderilmesi zor olabilir ve bazen de mastite (ağrı veya grip benzeri semptomlarla kendini gösteren göğüs dokusu enfeksiyonu) neden olabilir. Bu yüzden tıkanıklık oluşmasını önlemek için elinden geleni yapmalısın.



Emzirme ve süt sağma için özel olarak üretilen bir spor sütyenini deneyebilirsin. Vücuduna uygun bir model bulamazsan endişelenme. Battles, mümkünse spor sütyenini almadan önce mağazaya gidip uyum testi yapmanı öneriyor ve sandığından daha büyük bir bedene veya daha destekleyici bir modele ihtiyaç duyabileceğini söylüyor. Şu anda yalnızca internetten alışveriş yapabiliyorsan da spor sütyeninin etiketini çıkarmadan önce McKee'nin önerdiği bu kısa testleri uygula: Öncelikle bandın ve askıların altına iki parmağını sokabileceğin kadar alan var mı diye kontrol et. Sonra egzersiz sırasında spor sütyeninin nasıl hissettireceğini test etmek için yerinde koş veya zıpla, ellerini başının üzerine kaldır ve otur. Spor sütyeni göğüslerini sarmalıdır ama seni kısıtlayacak kadar da sıkı olmamalıdır.