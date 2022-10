Uzmanlara Göre Doğum Sonrasında Pelvik Taban Kaslarını Hissedemiyorsan Yapman Gerekenler

Sessiz, sakin bir yerde uzan ve nefesine odaklan. Her nefes aldığında, karnın genişlerken pelvik tabanının rahatlamasına ve açılmasına izin ver. Her nefes verdiğinde, normalde kullanacağın eforun çeyreğini kullanarak Kegel benzeri yumuşak kasılma hareketleri yap (büyük ve küçük tuvaletini yaparken kullandığın kasları sık). (Daha önce hiç Kegel egzersizleri yapmadıysan ulaşabileceğini düşündüğün yoğunluk seviyesinin sadece bir kısmını kullan.) Kendini zorlama. Proulx, "Şu anda pelvik tabanını kuvvetlendirmeye çalışmıyorsun, amacın nefesini kullanarak pelvik tabanınla bağ kurmak. Bu da iyileşmene ve zihin-vücut bağlantısını yeniden kurmana yardımcı oluyor." diyor. Başlangıçta hiçbir şey hissedemesen de her gün günde birkaç kez nefesini pelvis bölgesine yönlendirmek bile zaman içinde faydalı olabilir (ayrıca farkındalık için zaman ayırmak her zaman yararlıdır).