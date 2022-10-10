Uzmanlara Göre Doğum Sonrasında Pelvik Taban Kaslarını Hissedemiyorsan Yapman Gerekenler

Bebeğini rahminde taşımak yerine artık kollarında taşıdığın için rahatlamış olabilirsin. Ancak evdeki o ilk birkaç haftanın (hatta ilk birkaç ayın) pek de kolay geçtiği söylenemez. Tüm yeni sorumluluklar ve hisler yetmezmiş gibi, vücudun değişmeye devam eder ve kendini pek iyi hissetmeyebilirsin. Yaşayabileceğin önemli sorunlardan biri de, pelvik taban toparlama egzersizlerine başlamayı istemene rağmen, kaslarını çalıştırmayı denediğinde onları hissedememektir.



Bu seni korkutmasın. Kuyruk kemiğinle leğen kemiğin arasındaki tramplen benzeri kas grubundan oluşan pelvik tabanının, bebeğini dışarı itebilmek için çok fazla esnemesi gerekti. (Sezaryenle doğum yapmış olsan bile, bebeğinin ve plasentanın ekstra ağırlığını taşımak bile pelvik tabanını yormuş olmalı.) Colorado Springs'te pelvis sağlığı fizyoterapi doktoru olarak çalışan ve FEM Physical Therapy'nin kurucusu olan Laurel Proulx'a göre, hamilelik sırasında pelvik taban kuvvetlendirme ve esnetme egzersizlerinden ödün vermemiş olan kişiler bile, doğum sonrasında egzersiz yapmayı denediklerinde, pelvis bölgesinde olağan dışı hisler deneyimleyebilir ve hatta hiçbir şey hissetmeyebilir.



Doğumdan sonraki ilk haftalarda pelvik tabanı bazı nazik hatırlatma ve esneme egzersizleriyle çalıştırarak toparlanmasına yardımcı olmak, ileride yapmayı planladığın egzersizlere hazırlanmak için idealdir. Proulx, bu sayede daha iyi desteklenmiş ve daha güçlü hissedeceğini söylüyor. Bu egzersizler, doğum sonrasında antrenman yaparken istemeden idrar kaçırmanın önüne geçmeye de yardımcı olabilir. Ancak her şeyden önce, pelvik tabanını tekrar hissetmeye odaklanmalısın.



Proulx, "Ayak bileği incinmesi veya çapraz bağ sakatlanmasından sonra eski hissi veya koordinasyonu hemen geri kazanamayız. Aynısı doğum sonrası pelvik taban kasların için de geçerli." diyor. Kasların zaman içinde iyileştikçe pelvik tabanını doğal olarak daha iyi kontrol ettiğini hissedeceksin. Yine de, doğum sonrasındaki ilk dört ila altı hafta içinde, bir pelvis sağlığı fizyoterapisti tarafından değerlendirilmek işe yarayabilir. Toparlanma sürecin devam ederken evde kaslarını çalıştırmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsin.