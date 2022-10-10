Uzmanlara Göre Doğum Sonrasında Pelvik Taban Kaslarını Hissedemiyorsan Yapman Gerekenler

Pelvik Tabanını Yeniden Güçlendirmek İçin Yapman Gerekenler
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Doğumdan sonra pelvis kasların seni yalnız mı bıraktı? Kendi başına uygulayabileceğin bu rehber, rahat bir şekilde kaslarını çalıştırmana, güç toplamana ve antrenman yapmaya geri dönmene yardımcı olacak.
- Doğum sırasında pelvik tabanın önemli ölçüde esneyip genişler ve bu, haftalar sonra bile kasların işlevini yitirmiş gibi hissetmene yol açabilir.
- Pelvis sağlığı fizyoterapi uzmanları, kas işlevselliği hissinin geri gelmesine yardımcı olması için farklı teknikler denemeyi öneriyor.
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*Bu içeriğin amacı, bilgi ve ilham vermektir; tanı, tedavi veya spesifik tıbbi tavsiye sunmayı amaçlamaz. Hamilelik öncesinde, sırasında ve sonrasında sağlıklı ve güvende kalabilmek için her zaman önce sağlık hizmetleri uzmanına danış.
Bebeğini rahminde taşımak yerine artık kollarında taşıdığın için rahatlamış olabilirsin. Ancak evdeki o ilk birkaç haftanın (hatta ilk birkaç ayın) pek de kolay geçtiği söylenemez. Tüm yeni sorumluluklar ve hisler yetmezmiş gibi, vücudun değişmeye devam eder ve kendini pek iyi hissetmeyebilirsin. Yaşayabileceğin önemli sorunlardan biri de, pelvik taban toparlama egzersizlerine başlamayı istemene rağmen, kaslarını çalıştırmayı denediğinde onları hissedememektir.
Bu seni korkutmasın. Kuyruk kemiğinle leğen kemiğin arasındaki tramplen benzeri kas grubundan oluşan pelvik tabanının, bebeğini dışarı itebilmek için çok fazla esnemesi gerekti. (Sezaryenle doğum yapmış olsan bile, bebeğinin ve plasentanın ekstra ağırlığını taşımak bile pelvik tabanını yormuş olmalı.) Colorado Springs'te pelvis sağlığı fizyoterapi doktoru olarak çalışan ve FEM Physical Therapy'nin kurucusu olan Laurel Proulx'a göre, hamilelik sırasında pelvik taban kuvvetlendirme ve esnetme egzersizlerinden ödün vermemiş olan kişiler bile, doğum sonrasında egzersiz yapmayı denediklerinde, pelvis bölgesinde olağan dışı hisler deneyimleyebilir ve hatta hiçbir şey hissetmeyebilir.
Doğumdan sonraki ilk haftalarda pelvik tabanı bazı nazik hatırlatma ve esneme egzersizleriyle çalıştırarak toparlanmasına yardımcı olmak, ileride yapmayı planladığın egzersizlere hazırlanmak için idealdir. Proulx, bu sayede daha iyi desteklenmiş ve daha güçlü hissedeceğini söylüyor. Bu egzersizler, doğum sonrasında antrenman yaparken istemeden idrar kaçırmanın önüne geçmeye de yardımcı olabilir. Ancak her şeyden önce, pelvik tabanını tekrar hissetmeye odaklanmalısın.
Proulx, "Ayak bileği incinmesi veya çapraz bağ sakatlanmasından sonra eski hissi veya koordinasyonu hemen geri kazanamayız. Aynısı doğum sonrası pelvik taban kasların için de geçerli." diyor. Kasların zaman içinde iyileştikçe pelvik tabanını doğal olarak daha iyi kontrol ettiğini hissedeceksin. Yine de, doğum sonrasındaki ilk dört ila altı hafta içinde, bir pelvis sağlığı fizyoterapisti tarafından değerlendirilmek işe yarayabilir. Toparlanma sürecin devam ederken evde kaslarını çalıştırmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsin.
1. Nefesini senkronize et.
Sessiz, sakin bir yerde uzan ve nefesine odaklan. Her nefes aldığında, karnın genişlerken pelvik tabanının rahatlamasına ve açılmasına izin ver. Her nefes verdiğinde, normalde kullanacağın eforun çeyreğini kullanarak Kegel benzeri yumuşak kasılma hareketleri yap (büyük ve küçük tuvaletini yaparken kullandığın kasları sık). (Daha önce hiç Kegel egzersizleri yapmadıysan ulaşabileceğini düşündüğün yoğunluk seviyesinin sadece bir kısmını kullan.) Kendini zorlama. Proulx, "Şu anda pelvik tabanını kuvvetlendirmeye çalışmıyorsun, amacın nefesini kullanarak pelvik tabanınla bağ kurmak. Bu da iyileşmene ve zihin-vücut bağlantısını yeniden kurmana yardımcı oluyor." diyor. Başlangıçta hiçbir şey hissedemesen de her gün günde birkaç kez nefesini pelvis bölgesine yönlendirmek bile zaman içinde faydalı olabilir (ayrıca farkındalık için zaman ayırmak her zaman yararlıdır).
2. Havlu "kaldırma" hareketleri yap.
Pelvik tabanının fiziksel olarak hareket ettiğini hayal etmek, ulaşmaya çalıştığın kasılma-gevşeme hislerini uyandırmaya yardımcı olabilir. Phiadelphia'da pelvis sağlığı fizyoterapi doktoru olarak çalışan ve Body Connect Physical Therapy'nin kurucusu olan Ann Nwabuebo, silindir şeklinde yuvarladığın bir el havlusunu, doğrudan kalçan ile vajinan arasında kalacak şekilde uzunlamasına yerleştirerek üzerine oturmanı öneriyor. (Bu sırada çıplak olmana gerek yok ama elbette bu sana kalmış.) Sonra kuyruk kemiğinle leğen kemiğinin arasındaki kasları kullanarak havluyu nazikçe sıkıştır ve vücuduna doğru "kaldırmaya" çalış. Üç saniye kadar bu pozisyonda kal ve ardından üç saniye kadar tamamen gevşe. Egzersizi 8 -12 kez tekrarla (zamanın varsa günde üç kez yap). Bu egzersiz sırasında da hiçbir şey hissetmemen mümkün ama yine de olduğunu hayal et.
3. Ellerini kullan.
Kadın hastalıkları uzmanın veya eben egzersiz yapmaya, cinsel ilişkiye (genellikle doğumdan altı hafta sonra) ve belki de bir pelvis sağlığı fizyoterapi uzmanına görünmeye (muhtemelen doğumdan dört hafta sonra) hazır olduğunu söylediğinde, pelvik tabanını tekrar hissedebilmek için uzmanların el ile yanıt alma olarak adlandırdığı yöntemi kullanabilirsin. Nwabuebo şu egzersizi öneriyor. Yatakta uzanırken veya tuvalette otururken, başparmağını veya diğer parmaklarından birini vajinana çok az sok. Pelvik tabanını nazikçe kas ve parmağını sanki vücudunun içine çekmeye çalışıyormuşsun gibi hafifçe sıkıştırmayı dene. (Proulx, bu egzersizde amacın tekrar yapmak olmadığını söylüyor. Bu, pelvik tabanınla bağ kurmayı denemek için faydalı bir yöntem ancak kendi durumuna bağlı olarak pelvik tabanını çok fazla sıkmak, bu bölgede yaşadığın sorunu kötüleştirebilir.)
4. Kan akışını artır.
Proulx, "Pelvik tabanın doğum sonrasında toparlanırken, bu bölgedeki inflamasyonu ve şişkinliği azaltmak kaslarınla tekrar bağ kurmanı kolaylaştırabilir." diyor ve günde bir veya iki kez birkaç dakika boyunca sırt üstü uzanmanı ve kalçanın altına bir minder ya da yastık yerleştirmeni öneriyor (Rahat hissettiğin sürece bu duruşta istediğin kadar kalabilirsin ama iyi gelmediğini hissedersen dur.). Bu duruş, kalçanı kalp seviyesinin üzerine kaldırır. Bu da sıvıların pelvik tabanından uzaklaşmasına yardımcı olabilir ve bu bölgeye temiz kan akışını kolaylaştırabilir. Ayrıca leğen kemiğinden kuyruk kemiğine kadar olan perineum bölgesinde, ağrı veya şişkinlik olan her yere buz torbası da uygulayabilirsin. Bunu 10 ila 20 dakika süreyle günde bir kez yapabilir ve iyi geliyorsa sıklığını artırabilirsin.
Bağ kurmakta hala zorlanıyor musun? Bunu kafana takmamayı dene. Çok kısa süre içinde çok fazlasını yapmaya çalışmak, iyileşmeni geciktirebilir ya da varsa pelvik taban sorunlarını kötüleştirebilir. Proulx, "Kaslarında büyük bir esnemeye yol açan bir deneyim yaşadın, bu yüzden kendine karşı nazik ol ve daha fazla efor sarf ederek (örneğin tam yoğunlukta Kegel kasılma egzersizleriyle) bunu dengelemeye çalışma." diyor. Yukarıdaki bağ kurma yöntemleriyle, özellikle de nefes egzersizleriyle pratik yapmaya devam etmen yeterli olacaktır. Ayrıca kadın hastalıkları uzmanına veya ebene de danışabilir ve daha da iyisi, kas işlevi değerlendirmesi için bir pelvis sağlığı fizyoterapistini görebilirsin.
Bu, istediğinden uzun sürebilir ama biraz sabır ve destekle pelvik tabanındaki kaslarını ve tüm vücudunu toparlayabilirsin.
Yazan: Ashley Abramson
Fotoğraflar: Vivian Kim
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