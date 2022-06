Çocuk Sahibi Olduktan Sonra Antrenman Yapmak İşte Uzmanların Bilmenizi İstediği Noktalar

Yeni doğmuş bir bebekle geçen ilk haftalar ve aylar; besleme, bez değiştirme ve ortalıktaki her şeyi yıkama işlerini tekrarlamakla geçer. Bu yüzden fiziksel aktivitelerini basit tut. Örneğin, her gün sadece dışarıda yürümeye çalış. Battles, yürüyüşün istediğin mesafede, istediğin sürede ve istediğin tempoda olabileceğini söylüyor (yani takip cihazını evde bırak). Yapacağın her hareket hiç hareket etmemekten iyidir. Ayrıca araştırmalara göre, doğada vakit geçirmek vücudunun salgıladığı stres hormonu olan kortizolun seviyelerini de düşürebilir.



Not: Kaliforniya'nın Oakland kentinde sertifikalı kadın hastalıkları uzmanı olan Dr. Amanda Williams'a göre, yürüyüş yapmak bu aralar en fazla tercih ettiğin (ya da tek) aktivite türüyse bebek arabası yerine kanguru veya bebek taşıyıcı daha kullanışlı (ve rahat) bir alternatif olabilir.