Çocuk Sahibi Olduktan Sonra Antrenman Yapmak İşte Uzmanların Bilmenizi İstediği Noktalar

Doğum sonrasındaki haftalar, hayatının en neşeli olduğu kadar en yorucu haftaları olabilir. Bunu daha da kötüleştiren ne mi? Toplumun baskısı (çevrende ve sosyal medyada) ve insanların, sana bebek doğurmamışsın ya da hayatını dengeye oturtmaya hiç çalışmıyormuşsun gibi yargılayıcı bir tavırla yaklaşması.



Sürekli görüp duyduğumuz ve fazlasıyla yaygın olan bu tarz mesajlara kulak tıkamanın zamanı geldi.



Eagle, Idaho'da sertifikalı kuvvet ve güçlenme uzmanı olarak çalışan ve Pregnancy and Postpartum Athleticism'in kurucusu olan Brianna Battles, "Duymazdan gelmen gereken ilk mesaj 'Eski formuna kavuşmalısın.' mesajı. Bunun sana hiçbir faydası yok ve dürüst olmak gerekirse gerçekçi de olmayan bir yaklaşım." diyor. "Karnında bir çocuk büyüttün. Vücudunda bazı önemli ve kalıcı değişiklikler olması çok normal." diye de ekliyor. Londralı doğum öncesi ve sonrası egzersiz uzmanı Jane Wake ise "Bu yaklaşım, vücudunun fizyolojik olarak mümkün olabilecek en muhteşem şeyi gerçekleştirdiği gerçeğini yok sayıyor." diyor. (Ciddiyiz: Araştırmalara göre, hamilelik boyunca harcanan enerji, 40 haftalık bir maratonda harcanana eşdeğerdir. Bunu bir düşün.)



Çöpe atman gereken ikinci yaklaşım da şu: "Mazeret yaratma!" (Hani şu "Beyoncé'ye 24 saat yetiyor" yaklaşımından bahsediyoruz.) Battles, "Bu yaklaşım, yeni ebeveynler için hiç adil değil. 'Her şeyi yapmaları' ne mümkün ne de gerekli. Bunun yerine, hareket etmeyi vücudunun olduğu haliyle yapabileceklerini kutlamanın bir yolu olarak görmelisin; ne olursa olsun yerine getirmen gereken bir zorunluluk veya bir ceza olarak görmemelisin." diyor.



Peki doğum sonrası dönemde, egzersiz yapmayı daha sürdürülebilir bir yaklaşımla ele almanın yolu ne (buna başlayacak duruma geldikten sonra)? Önemli olan, hedeflerini bu yeni duruma uygun hale getirmek. Aşağıdakileri uygulayarak işe başla.