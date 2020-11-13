Beslenmene Dikkat Ederek Bağışıklık Sistemini Güçlendirebilir misin?

Zerdeçal ve C vitamini takviyeleri, son zamanlarda en popüler ürünler kategorisinde el antiseptikleriyle başa baş gidiyor. Kendimizi iyi hissetmemizi sağlayacak her türlü çözümü deniyoruz ve bu yüzden bol bol süper gıdalar ve besin takviyeleri tüketiyoruz. Peki bunların bir faydası var mı? Diyetin gerçekten de bağışıklık sistemini güçlendirebilir mi?
Bir noktaya kadar evet. Ama bunu başarmak için marketten taze meyve suyu almaktan daha fazlasını planlamak gerekiyor.
Bağışıklık Sistemin Nasıl Çalışır?
Biyoloji dersini hatırlayalım: Bağışıklık sistemin, zararlı virüs ve bakterilere karşı vücudunun ilk (ve en iyi) savunma hattı olan, karmaşık bir hücre ve protein ağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyorsan bu ağı doğrudan etkileyen diğer sağlık alanlarına (biz beslenmeyi inceleyeceğiz) odaklanman gerekir.
Ne yediğin neden önemlidir? Bağışıklık sistemin, protein gibi makro besinlere ek olarak yeterli seviyede önemli mikro besinlere de ihtiyaç duyar. Çünkü bu besinler birlikte çalışarak vücudunu istilacılara karşı harekete geçirir ve onları defeder. Ancak Oregon State Üniversitesi Linus Pauling Enstitüsünde bağışıklık alanında çalışan biyokimya ve biyofizik profesörü Dr. Adrian Gombart, yüksek dozda tek bir mikro besine (örneğin, C vitaminine) bel bağlamanın seni korumaya yeterli olmadığını söylüyor. Çünkü ordunda tek bir kahramana değil, birbirinden farklı kuvvetlere ihtiyacın var. Bu da diyetini çeşitlendirmen gerektiği anlamına geliyor.
Bağışıklık sistemin, protein gibi makro besinlere ek olarak yeterli seviyede önemli mikro besinlere de ihtiyaç duyar. Çünkü bu besinler birlikte çalışarak vücudunu istilacılara karşı harekete geçirir ve onları defeder.
Dr. Adrian Gombart, Oregon State Üniversitesi Linus Pauling Enstitüsü biyokimya ve biyofizik profesörü
İyi bir haberimiz var: Bunu yapmak, düşündüğünden daha kolaydır. Bu konuyu kafana fazla takmadan (stres bağışıklık sistemini zayıflatabilir) ve geçici modalara kulak asmadan (bunlar genellikle faydalı yiyecek gruplarını yasaklar) besleyici yiyecekler yemek ve önerilen vitamin ve mineral miktarlarını almak yeterli olacaktır. Şimdi bunu nasıl yapacağını açıklayacağız.
Mikro Kahramanları Hedefle
Sağlıklı gıda dükkanlarında sunulan tüm "takviyeleri" tüketmek yerine uzmanların önerdiği dört mikro besine odaklan.
Sabotajcıları Azalt
Ne yemediğin de ne yediğin kadar önemlidir. Bağışıklığının güçsüz düşmemesi için aşağıdakileri en aza indir.
Ekstralar Hakkında Bilmen Gereken Her Şey
Zerdeçal ve zencefil gibi anti-inflamatuar "süper gıdaları" tüketmenin bir zararı yoktur. Ancak Wallace, bir gıdayı veya takviyeyi aldığın için sahte bir güvenlik hissine kapılmamanı ve diyetinin tüm ihtiyaçlarını karşıladığından emin olman gerektiğini söylüyor. Şöyle düşün: Dışarıya çıktığında maske takıp eve döndüğünde ellerini yıkamamak doğru bir uygulama olmaz; değil mi?
Gombart, hala yeterince alamadığın besinler olduğunu düşünüyorsan multivitamin alabileceğini söylüyor. Gerçek yiyecekler her zaman daha iyidir ama savunmanı yüksek tutmanın da sakıncası yoktur.