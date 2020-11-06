Beslenmene Dikkat Ederek Bağışıklık Sistemini Güçlendirebilir misin?

Biyoloji dersini hatırlayalım: Bağışıklık sistemin, zararlı virüs ve bakterilere karşı vücudunun ilk (ve en iyi) savunma hattı olan, karmaşık bir hücre ve protein ağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyorsan bu ağı doğrudan etkileyen diğer sağlık alanlarına (biz beslenmeyi inceleyeceğiz) odaklanman gerekir.



Ne yediğin neden önemlidir? Bağışıklık sistemin, protein gibi makro besinlere ek olarak yeterli seviyede önemli mikro besinlere de ihtiyaç duyar. Çünkü bu besinler birlikte çalışarak vücudunu istilacılara karşı harekete geçirir ve onları defeder. Ancak Oregon State Üniversitesi Linus Pauling Enstitüsünde bağışıklık alanında çalışan biyokimya ve biyofizik profesörü Dr. Adrian Gombart, yüksek dozda tek bir mikro besine (örneğin, C vitaminine) bel bağlamanın seni korumaya yeterli olmadığını söylüyor. Çünkü ordunda tek bir kahramana değil, birbirinden farklı kuvvetlere ihtiyacın var. Bu da diyetini çeşitlendirmen gerektiği anlamına geliyor.