Ait Olma Hissi

Sporun genç insanların inançlarını güçlendirebileceğinden bahsetmiştin. Sporun hangi yönü bunu sağlıyor ve bu bize ne öğretebilir?

BEBE: Bence sporun en muhteşem yanı, harika bir ekip oluşturarak etrafında harika insanların olmasını sağlayabilmesi. Bu insanlar başta sadece takımının bir parçası olsa da zamanla ailen haline geliyorlar. Hangi yaşta olursan ol spor, gerçek bir aileye dahil olabilmeni sağladığı için muhteşem bir şey. Eskiden gençlere daha fazla odaklanıyordum çünkü onlardan başlayarak kültürü değiştirebiliriz ama aslında spor herkes içindir.