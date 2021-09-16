Ait Olma Hissi: Bebe Vio
Sporcular*
Spor yazı geldi çattı ama tekerlekli sandalye kullanan eskrimci Bebe Vio'nun vizyonu, iki kategorinin birleştirilmesi yönünde. Her kabiliyet seviyesinden sporcunun en büyük sahnede bir arada olmasını hayal ediyor.
11 yaşında menenjit geçirmesinin ardından Bebe Vio'nun hayatı tamamen değişti. Ama spor yoluyla kendini ifade edebileceği bir platform buldu ve sesini duyurarak dünyanın tüm sporculara yaklaşımını değiştirdi. Bebe ile geleceğe dair vizyonu, yeni nesle verdiği ilham ve sporun herkese ait olmasının gerekliliği hakkında konuştuk.
İlk kez spor yaptığında yaşadığın hislerden bahsedebilir misin?
BEBE: Eskrim yapılan bir spor salonuna ilk kez adım attığımda birbirine çarpan silahların sesinden, spor salonunun ve terin kokusundan çok etkilenmiştim. Sporcuların bağırmalarını duymak muhteşemdi. Tüylerimin diken diken olduğunu hatırlıyorum.
"Eskrim yapılan bir spor salonuna ilk kez adım attığımda çok etkilenmiştim... Tüylerimin diken diken olduğunu hatırlıyorum."
– Bebe Vio
Sporun genç insanların inançlarını güçlendirebileceğinden bahsetmiştin. Sporun hangi yönü bunu sağlıyor ve bu bize ne öğretebilir?
BEBE: Bence sporun en muhteşem yanı, harika bir ekip oluşturarak etrafında harika insanların olmasını sağlayabilmesi. Bu insanlar başta sadece takımının bir parçası olsa da zamanla ailen haline geliyorlar. Hangi yaşta olursan ol spor, gerçek bir aileye dahil olabilmeni sağladığı için muhteşem bir şey. Eskiden gençlere daha fazla odaklanıyordum çünkü onlardan başlayarak kültürü değiştirebiliriz ama aslında spor herkes içindir.
"Hangi yaşta olursan ol spor, gerçek bir aileye dahil olabilmeni sağladığı için muhteşem bir şey."
– Bebe Vio
Eskiden ilgi çoğunlukla fiziksel engeli bulunmayan sporcular üzerindeydi. Bunu tamamen değiştirdin ve yeni nesil sporculara inanma gücü verdin. Bu bakış açısını nasıl koruyabiliriz?
BEBE: Spora küçükken ayakta eskrim yaparak başlamıştım. Yani fiziksel engelim yoktu ama 13 yaşındayken Paralimpik spora başladım. Burada bir açıdan bambaşka bir dünyayla tanıştım ama hissettiğim duygular aynıydı ve takımım muhtemelen daha da iyiydi. Bu yüzden fiziksel engelin olup olmaması önemli değil. Önemli olan spor yoluyla kendini tanımlamak. Bunun herkese çok yardımı dokunabilir.
"Burada bir açıdan bambaşka bir dünyayla tanıştım ama hissettiğim duygular aynıydı ve takımım muhtemelen daha da iyiydi."
– Bebe Vio
Sporun bizi bir araya getiren yönü nedir?
BEBE: Her türlü kişinin yapabilmesi. Çünkü spor insanlardan, sporculardan oluşuyor. Özellikle Paralimpik sporun en iyi yönü bence piste veya futbol sahasına çıkan her bir sporcunun tamamen farklı bir hikayeye sahip olması.
İçinde yaşadığım dünyayı çok sevdiğim ve bu yolla her türlü sporcunun hikayelerini öğrenebildiğim için paralimpik sporcu olmayı çok seviyorum.
"İçinde yaşadığım dünyayı çok sevdiğim ve bu yolla her türlü sporcunun hikayelerini öğrenebildiğim için paralimpik sporcu olmayı çok seviyorum."
– Bebe Vio
Yönetmen: Vittoria Elena Simone @vittoriaelenasimone
Fotoğrafçı: Dali Geralle @dali.ggallery
Fotoğrafçı: Carolina Di Lazzaro @carolinadilazzaro