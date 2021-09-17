Bay YouTube İyi Hissettiren Dans Hareketlerini Paylaşıyor

"Herkes dursun." diyor ve dans stüdyosu çıt çıkarmadan onu bekliyor. "BUM! Tamam, başlıyoruz. Ben Bronx, New York'tan Mr. YouTube'un ta kendisi!"



Herhalde Mr. YouTube'u Mr. YouTube'dan daha iyi kimse tanıtamaz. Gerçek adı Switzon Haney olan (bir diğer adıyla Switz; "sviss" şeklinde okunur) ve kendisine "Lite Feet'in Kralı" diyen bu alaylı dansçı, 2000'lerin başında Harlem ve Bronx'ta bu dans stiline öncülük etti. Mr. YouTube ayrıca YouTube'da viral olan ilk dansçı olduğunu iddia ediyor. Zaten lakabı da buradan geliyor.