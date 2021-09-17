Bay YouTube İyi Hissettiren Dans Hareketlerini Paylaşıyor

Mr. YouTube İyi Hissettiren Dans Hareketlerini Paylaşıyor
Sporcular*
Lite Feet'in Kralının İyi Enerjisini Paylaşma Yöntemi
Mr. YouTube, Los Angeles şehir merkezinde karakteristik Lite Feet hareketlerini sergiliyor.
"Herkes dursun." diyor ve dans stüdyosu çıt çıkarmadan onu bekliyor. "BUM! Tamam, başlıyoruz. Ben Bronx, New York'tan Mr. YouTube'un ta kendisi!"
Herhalde Mr. YouTube'u Mr. YouTube'dan daha iyi kimse tanıtamaz. Gerçek adı Switzon Haney olan (bir diğer adıyla Switz; "sviss" şeklinde okunur) ve kendisine "Lite Feet'in Kralı" diyen bu alaylı dansçı, 2000'lerin başında Harlem ve Bronx'ta bu dans stiline öncülük etti. Mr. YouTube ayrıca YouTube'da viral olan ilk dansçı olduğunu iddia ediyor. Zaten lakabı da buradan geliyor.
"İnsanlara öz güven aşılamaya çalışıyorum... Ben bunu yansıtıyorum."
Mr. YouTube ne enerji ne de öz güven eksikliği çekiyor; üstelik bunları paylaşmayı da seviyor. "Ben bunu yansıtıyorum. İnsanlara öz güven aşılamaya çalışıyorum." diyor, Los Angeles şehir merkezindeki bir dans stüdyosunda Lite Feet dersi verirken. "Öz güven anahtardır."
Kendine duyduğu bu güvende kibir değil, olumlama var. Karizması, ona yakınlık duyanları ayağa kalkıp hareket etmeye teşvik ediyor: "Bazen dans edersin ve kendini çok iyi hissedersin ama bazen de rahatsız olursun. Çok zor olduğunu düşünebilirsin. Stilimi evrensel ve herkese uygun yapmaya çalışıyorum. İnsanların çaba sarf ettiğini görmeyi seviyorum."
Peki ama stili tam olarak ne? Lite Feet, New York City metrosuna binip kapılar kapanırken "Şov zamanı! Şov zamanı!" çağrısını duymuş olanlara tanıdık gelecektir.
Bu dansta birçok ayak, şapka ve ayakkabı numarası var. Örneğin, dansın ortasında dansçı ayakkabısını fırlatıp ayağının arkasıyla yakalayabiliyor. Mr. YouTube bile numaraları her zaman doğru yapamayabiliyor. Ama bu, onun umurunda değil. Mesele mükemmel olmak değil; mesele başarısızlık korkusu duymadan kendini ifade özgürlüğünü kullanmak. Bunun bir parçası olarak Lite Feet dansçıları birbirlerini bol bol sesli teşvik ediyor.
"Başkalarına iyi enerji verirsen sen de iyi enerji alırsın."
Mr. YouTube pozitif yaklaşımını kolay kazanmadı: "Ben sokaklardan geliyorum. Tehlikeli bir mahalledenim. Her tarafta çok fazla olumsuzluk vardı."
Zor zamanlarda kendisine ve başkalarına yardımcı olmak için dansı kullandı: "Kendimi dışa vurmak için her zaman dansı kullandım. Zor zamanlardan geçerken dans yardımcım oldu. Hem ruh sağlığıma hem de fiziksel sağlığıma iyi geldi. İyileştirici bir tarafı var. Zihnine, vücuduna, ruhuna iyi bak; başkalarına iyi enerji verirsen sen de iyi enerji alırsın."
Bir sonraki dans dersinin zamanı geldi. Ortamı biraz yumuşatmak gerekiyor. Yüzü bir anda aydınlanıyor: "BUM! Size çılgın bir hikaye anlatayım." Hikayesi gerçekten de çılgın. Ama maalesef burada anlatamayacağız.
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Video: Aimee Hoffman
Fotoğraflar: Thalia Gochez
Yazan: Dan Rookwood
Rapor Tarihi: Temmuz 2021