Atletler Bir Sevdiklerinin Yasını Tutarken Nasıl Oynayabilir

Başın sağ olsun. Büyük bir kayıp yaşamışsın.



Bugün kim olduğunu annene borçlusun. Tenis oynaman da bunun bir parçası.



Umarım onun yasını tutmanın çok normal olduğunu biliyorsundur. Yaşadığın bu büyük acı yüzünden şu anda tenis oynamayı istememen de çok normal. Değişim hemen her zaman düzeni bozan bir durumdur.



Ben de iki yıl önce farklı bir kayıp yaşadım. Düşük yaptım ve çok zor günler geçirdim. Hamileliğime çok umut bağlamıştım. Aynı durum olmadığının farkındayım ama gençken ebeveynini yitirdiğin zaman umudunu da yitirmiş gibi hissedebilirsin. Birlikte yapmayı planladığınız onca şey vardı ama artık o kişi yok.



Ancak anneni tamamen yitirmiş sayılmazsın, değil mi? O hala kalbinde yaşıyor. Yani, bir açıdan hala seninle birlikte.





Ben de anneyim. 5 yaşında bir oğlum ve yeni doğmuş bir kızım var. Bana bir şey olsa onların hayatlarına devam etmelerini isterim. Anneni düşünürken onun senin için ne isteyeceğini de düşün. Yazdıklarından anladığım kadarıyla yaptığın sporun parçası olmayı ve seni izlemeyi çok seviyormuş. Devam etmek için bu gerçekten güç alabilirsin. İçindeki ateşi yakmak için ona duyduğun sevgiyi kullan. Rakiplerini yenerek onun anısını yaşatabilirsin. Bence bu, annenin hoşuna giderdi. Ben buna inanıyorum. Yüreğini ortaya koy.



Garip gelebilir ama bazen, annem onun ölümünden sonra benim neler yapmamı isterdi, diye düşünüyorum.



Onun arkasından ağlamamı istemeyeceğini biliyorum. Ağlamamalısın demiyorum! Ağlamalısın. Ben olsam kesinlikle ağlardım. Ama yaptığım tek şey ağlamak olsaydı herhalde annemin hayaleti evin yangın alarmını çalıştırırdı; ben de onun "Adia, ayağa kalk ve hayatına devam et! Haydi!" demeye çalıştığını anlardım.