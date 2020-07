Antrenman ve Keto Diyeti Hakkında Bilmen Gerekenler

Antrenmanın Yakıtı Yağ Olabilir mi?

Keto diyeti ve antrenman ilişkisi hakkında farklı görüşler var. 2020 tarihli küçük bir çalışmada, sekiz hafta keto diyeti yapan kadınların arka squat'ı daha iyi yaparken göğüs presinde iyileşme göstermediği, karbonhidratı yüksek bir diyet uygulayan kadınlarınsa her iki harekette de iyileşme kaydettiği görüldü. "Metabolism: Clinical and Experimental" dergisinde yayınlanan bir başka küçük çalışmada ise 12 hafta keto diyeti yapıp yağ yakan dayanıklılık sporcuları, daha çok karbonhidrat tüketenlere kıyasla daha güçlü depara kalkmaya ve dayanıklılığını daha uzun süre korumaya başladı. Bu aslında mantıklı bir sonuç: Vücudundaki yağ oranını azalttığında kaslarının kilona oranı artar. Daha güçlü, kuvvetli ve hızlı olursun.



"Journal of Physiology" dergisinde yayınlanan bir başka çalışmada, keto diyetini uygulayan elit dayanıklılık sporcularının VO2 maks. değerlerinde (yoğun egzersiz sırasında ne kadar oksijen kullanabileceğini gösteren bir değer) iyileşme görüldü. Ancak çalışmanın yazarı olan Australian Institute of Sport beslenme stratejisi başkanı Dr. Louise Burke, bu sporcuların spor yapmak için daha fazla oksijene ihtiyaç duyduğunu ve dolayısıyla bahsi geçen faydanın sıfırlandığını söylüyor ve bunu da yağı enerjiye dönüştürmek için karbonhidrata kıyasla daha fazla oksijen gerekmesiyle açıklıyor. "Journal of the American College of Sports Medicine" dergisinde yayınlanan bir çalışmada ise keto diyeti uygulayan koşucular yoğunluğu artırmaya çalıştığında yüzde 5 hız kaybı yaşadı. Bunun nedeninin, yağın kas sıkışmalarını karbonhidrat kadar iyi desteklememesi olduğu düşünülüyor.



Bu, kardiyoyu seviyorsan ve keto diyetini denemek istiyorsan başarısız olacağın anlamına gelmiyor. Burke, düşük veya orta yoğunluklu egzersizlerde diyetin performansı olumsuz etkilemediğine fakat olumlu bir etkisinin de olmadığına dikkat çekiyor. Ona göre performans kaybı, uzun veya sıkı antrenmanlarda yaşanıyor. Burke bu yüzden hiçbir avantajdan mahrum kalmamak isteyen sporcuların haftada birkaç kez, yüksek yoğunluklu antrenmanlardan önce daha çok karbonhidrat tüketmesini (örneğin, yumurta ve avokadonun yanında orman meyvesi), ancak bunu yapmadan önce ketosis durumunun bozulmayacağından emin olmasını öneriyor (herkes için farklı olan bu durumu keton şeridi kullanarak anlayabilirsin).