5 เคล็ดลับในการค้นหาสถานะโฟลว์ของคุณ โดยอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญ

อาจดูเหมือนเป็นสิ่งวิเศษที่ได้จดจ่ออยู่กับกิจกรรมที่ทำ (ไม่ว่าจะเป็นการได้อ่านหนังสือเล่มโปรด หรือการออกไปโต้คลื่นในทะเล) จนลืมรายการสิ่งที่ต้องสะสางซึ่งยาวเป็นหางว่าว เรื่องกังวลใจอะไรต่างๆ หรือแม้แต่จะหยิบมือถือขึ้นมาดูได้เป็นปลิดทิ้ง แต่ความเป็นจริงก็คือคุณได้สัมผัสประสบการณ์ทางจิตวิทยาที่มีอยู่จริงๆ ซึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่า “โฟลว์”



โฟลว์นี้หมายถึงเวลาที่คนเราเป็นหนึ่งเดียวกับไม่ว่าอะไรก็ตามที่กำลังทำอยู่ “เราให้นิยามมันได้ว่าเป็นการจดจ่ออยู่กับช่วงเวลา ณ ขณะนั้นอย่างสมบูรณ์” Morgan Levy, PhD อธิบาย เธอเป็นนักจิตวิทยาผู้มีใบประกอบวิชาชีพในเมืองโบกาเรตัน รัฐฟลอริดา เชี่ยวชาญด้านความเครียด ความวิตกกังวล และอาการหมดไฟ “แทบจะเหมือนกับว่าคนเราได้สัมผัสประสบการณ์การหลอมรวมการกระทำเข้ากับการตระหนักรู้ถึงตัวเอง” เธอเสริมว่า นั่นตรงข้ามกับวิธีที่สมองของคนเรามักจะทำงานในช่วงเวลาปกติทั่วไป เมื่อเรามีหลายล้านอย่างวิ่งเข้ามาในหัวซึ่งอาจจะ (และในที่นี้เราหมายถึงแน่นอนว่าจะ) ทำให้เครียดได้



ลองนึกภาพดูว่าจิตใจคุณเป็นแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์ โดยส่วนใหญ่แล้วคุณเปิดไว้หลายหน้าต่างหรือหลายแอพในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ช้าลงได้ Randy Paterson, PhD อธิบาย เขาเป็นนักจิตวิทยาในแวนคูเวอร์ และผู้เขียน How to Be Miserable In Your Twenties แต่เมื่ออยู่ในโฟลว์ อุปกรณ์นั้นจะทุ่มความสามารถในการทำงานไปที่แอพแรงสูงแอพเดียวมากกว่ามาก จึงทำงานได้ในระดับสูงสุด



ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย สภาวะโฟลว์จะกลายเป็นประสบการณ์ในการปลดปล่อยและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง