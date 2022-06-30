วิธีสร้างความมั่นใจในตนเอง

ไล่ล่าคว้าเป้าหมายด้วยความมั่นใจที่มากกว่าเดิม
การโค้ช
การเชื่อว่า “ฉันทำได้” จะพาคุณก้าวหน้าจากจุด A ไปจุด B (จนถึง Z) สร้างความมั่นใจด้วยขั้นตอนจากผู้เชี่ยวชาญดังต่อไปนี้
- ความมั่นใจอาจเป็นสิ่งที่ขาดหายซึ่งคุณจำเป็นต้องมีเพื่อให้บรรลุความก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงในการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
- เมื่อมีวิธีการที่ถูกต้อง คุณก็จะสร้างความมั่นใจได้ทั้งจากความสำเร็จและ “ความล้มเหลว”
- ผลวิจัยชี้ว่าเครื่องแต่งกายคือสิ่งที่อาจทำให้คุณได้เปรียบทางจิตใจได้ ว่าแล้วก็ลองเลือกอุปกรณ์กีฬาชิ้นใหม่กันดูดีไหม
ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณต้องรู้…
รู้สึกไหมว่าบางคนก็เกิดมาพร้อมกับความมั่นใจ อย่างนักกีฬาอาชีพ ซูเปอร์โมเดล หรือพี่สาวสุดมั่นของคุณ แต่ที่จริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้น
“ความมั่นใจได้มาจากประสบการณ์ในการนำตัวเองไปผจญโลก และได้รู้ว่าบางครั้งสิ่งต่างๆ ก็ผ่านไปได้ด้วยดี” Jessica M. Goodnight, PhD กล่าว เธอคือนักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบประกอบวิชาชีพในแอตแลนตาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความวิตกกังวล “แน่นอนว่าคุณเลี่ยงความล้มเหลวไม่ได้อยู่แล้วหากได้ลองทำ แต่หากคุณมีความฮึดสู้และฟื้นฟูตัวเองกลับมาได้ คุณก็นำประสบการณ์เหล่านี้มาใช้เพิ่มความมั่นใจได้”
คนเราจะได้ทักษะส่วนใหญ่มาจากการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ เช่นการลองการออกกำลังกายแบบใหม่ หรือลองเล่นกีฬาชนิดใหม่ ไม่ใช่จากการที่ทำได้ดีเพียงไม่กี่ครั้ง “และความมั่นใจจะทำให้เราทำสิ่งนั้นไปในระยะยาวได้ง่ายยิ่งขึ้น” Goodnight บอก ประเด็นนี้เป็นเหมือนปัญหาที่ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
แต่ก้าวแรกก็ยังคงดูน่ากลัวอยู่บ้าง กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เต็มหลอดพร้อมสำหรับก้าวแรก และเริ่มสร้างความเข้าใจในตัวเองที่ลึกซึ้ง มั่นคง ไม่สั่นคลอน ซึ่งจะพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายไปได้ยิ่งขึ้น
1. แสร้งทำจนกว่าจะทำได้จริงๆ
แค่ยืนหรือนั่งตัวตรงก็ทำให้คุณรู้สึกแข็งแกร่งขึ้น เก่งขึ้น และหวาดกลัวน้อยลง เช่นเดียวกับการทำ “ท่าเสริมสร้างพลัง” (Power Pose) ที่หมายถึงการยืดไหล่ไปข้างหลัง ดันอกออกมาเล็กน้อย เชิดคาง และสบตาคนอื่น ซึ่งอิงจากการทบทวนงานวิจัย 55 รายการ “การยืนห่อตัวหรือห่อไหล่มักจะจำกัดการหายใจและทำให้เรารู้สึกเฉื่อยชาหรือตัวเล็กลงค่ะ ในทางจิตวิทยาแล้ว การทำแบบนี้เป็นการเผยความรู้สึกด้อยกว่าออกมา” Kelley Kitley กล่าว เธอคือนักสังคมสงเคราะห์คลินิกและนักจิตบำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพในชิคาโกผู้เชี่ยวชาญด้านความวิตกกังวลและซึมเศร้า
การแต่งตัวก็ช่วยให้รู้สึกมีพลังได้ “ลองถามตัวเองว่า ‘ถ้าฉันรู้สึกมั่นใจอยู่แล้ว ฉันจะใส่อะไร’” Goodnight กล่าว นั่นอาจหมายถึงการทุ่มทุนซื้อชุดดีๆ ใส่ก่อนได้งาน หรือลงทุนกับชุดใส่เทรนนิ่งที่ดีกว่าเดิมแม้ว่ายังคงปรับตัวกับท่ายกน้ำหนักอยู่ งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าเครื่องแบบที่เหมาะกับสถานการณ์ช่วยให้คุณมองตัวเองในแง่บวกมากขึ้น และนั่นอาจช่วยให้คุณมีความได้เปรียบทางจิตใจเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จได้ Kitley บอก
2. คว้าโอกาสไว้
“เราเสริมสร้างความมั่นใจขึ้นได้ผ่านการลองเสี่ยง” Kitley กล่าว เวลาที่คุณผลักดันตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนและเห็นว่าการทำแบบนี้ให้ผลที่ดีกลับคืนมาได้จริงๆ คุณก็จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้น และนำความรู้สึกนั้นมาใช้ได้กับแทบทุกเรื่อง เธออธิบาย
หนึ่งในวิธีง่ายๆ เพื่อให้ได้ลองเสี่ยงดูก็คือการชวนคนแปลกหน้าพูดคุย เหมือนเป็นการเดิมพันเล็กๆ (แย่ที่สุดคือคนคนนั้นอาจมองคุณว่าเป็นคนแปลกๆ) อาจต้องแลกกับการรู้สึกเปราะบางเล็กน้อย แต่การสร้างเพื่อนใหม่ได้จะช่วยให้มั่นใจขึ้นอีกเยอะ Kitley และ Goodnight แนะนำให้ลองชมคนที่คุณเจอที่ฟิตเนสหรือในลิฟต์ทุกๆ วันในแบบที่เรียบง่ายและจริงใจ “ตอนที่คนนั้นสบตาหรือยิ้มให้คุณ นั่นแหละคือตอนที่เหมาะกับการเอ่ยคำชม” Goodnight กล่าว
3. จับปากกาจรดกระดาษ
ย้ำเตือนตัวเองว่าคุณก็สุดยอดไม่เบาเหมือนกันนะด้วยการเขียนตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยทำสำเร็จในอดีต ไม่ว่าจะเป็นภาพเหตุการณ์จริงหรือในเชิงเปรียบเปรย “นั่นเป็นหลักฐานว่าคุณเคยทำเรื่องยากๆ มาแล้ว และเราสามารถนำตรงนั้นมาใช้เป็นรากฐานให้ต่อยอดได้” Kitley กล่าว เก็บลิสต์นี้ไว้ในจุดที่จะมองเห็นบ่อยๆ อย่างเช่น ตรงกระจกในห้องน้ำ ใกล้ๆ เครื่องชงกาแฟ หรือตั้งเป็นหน้าจอล็อคของมือถือคุณ
จดความสำเร็จที่ทำได้ในปัจจุบันด้วย ในแต่ละสัปดาห์ ให้เพิ่มเรื่องที่คุณทำได้ดีมากๆ สักหนึ่งหรือสองเรื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่เจอกับอุปสรรค เช่น การทำโปรเจกต์สุดปังในช่วงสอบ หรือออกกำลังกายแบบ HIIT จนจบหลังจากผ่านค่ำคืนที่หลับไม่ค่อยสนิท การได้เห็นลิสต์ค่อยๆ ยาวขึ้นเป็นวิธีการจดบันทึกความสำเร็จที่จับต้องได้ และทำให้คุณเห็นว่าตัวเองกำลังคืบหน้า Kitley กล่าว สิ่งนี้เป็นเครื่องเตือนใจคุณว่า ถึงจะพบความล้มเหลว แต่คุณก็ยังไปต่อได้
“การได้เห็นหลักฐานว่าความมั่นใจของคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คุณรู้ว่าตัวเองมีดีกว่าที่คิด” Kitley บอก “นี่แหละคือสิ่งที่ช่วยให้คุณรู้สึกภูมิใจและเป็นแรงผลักดันให้ลองออกไปเสี่ยงมากขึ้น กล้าอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนมากขึ้น และตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้น” และแน่นอนว่าบรรลุให้ได้ทุกอันที่ตั้งไว้
เรียบเรียงโดย Marygrace Taylor
ภาพประกอบโดย Davide Bonazzi
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