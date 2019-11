Air Force 1

ALL FOR ONE

เราอาจเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้ด้วยตัวคนเดียว แต่หากเราร่วมมือกัน เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ชายหญิงเหล่านี้ได้ทุ่มเทเพื่อยกระดับชุมชนของตนด้วยพลังของกีฬาและความคิดสร้างสรรค์ หากพวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนเพียงคนเดียวได้ พวกเขาก็มีศักยภาพในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคน